https://ria.ru/20250116/kosenko-1994095129.html

Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко

Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко - РИА Новости, 16.01.2025

Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко

Прокуратура внесла апелляционное представление на постановление Басманного суда Москвы о заочном аресте блогера Сергея Косенко, который бросил в снег младенца... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:11:00+03:00

2025-01-16T23:11:00+03:00

2025-01-16T23:13:00+03:00

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920302833_0:396:1081:1004_1920x0_80_0_0_d40af52aa46d5f7a7f08182a6bab0055.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на постановление Басманного суда Москвы о заочном аресте блогера Сергея Косенко, который бросил в снег младенца ради видео в соцсети, сообщается в картотеке инстанции."Зарегистрировано апелляционное представление", - сказано в карточке уголовного дела.Суд заочно арестовал Косенко в среду. Ему вменили статьи о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию.

https://ria.ru/20241214/blinovskiy-1989176738.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва