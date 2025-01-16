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Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко - РИА Новости, 16.01.2025
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23:11 16.01.2025 (обновлено: 23:13 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/kosenko-1994095129.html
Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко
Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко - РИА Новости, 16.01.2025
Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко
Прокуратура внесла апелляционное представление на постановление Басманного суда Москвы о заочном аресте блогера Сергея Косенко, который бросил в снег младенца... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:11:00+03:00
2025-01-16T23:13:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на постановление Басманного суда Москвы о заочном аресте блогера Сергея Косенко, который бросил в снег младенца ради видео в соцсети, сообщается в картотеке инстанции."Зарегистрировано апелляционное представление", - сказано в карточке уголовного дела.Суд заочно арестовал Косенко в среду. Ему вменили статьи о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию.
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко

Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко, бросившего младенца в снег

© Фото : @sergey_kosenkoСергей Косенко
Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : @sergey_kosenko
Сергей Косенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на постановление Басманного суда Москвы о заочном аресте блогера Сергея Косенко, который бросил в снег младенца ради видео в соцсети, сообщается в картотеке инстанции.
«
"Зарегистрировано апелляционное представление", - сказано в карточке уголовного дела.
Суд заочно арестовал Косенко в среду. Ему вменили статьи о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию.
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