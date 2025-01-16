https://ria.ru/20250116/kosenko-1994095129.html
Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко
Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко - РИА Новости, 16.01.2025
Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко
Прокуратура внесла апелляционное представление на постановление Басманного суда Москвы о заочном аресте блогера Сергея Косенко, который бросил в снег младенца... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:11:00+03:00
2025-01-16T23:11:00+03:00
2025-01-16T23:13:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на постановление Басманного суда Москвы о заочном аресте блогера Сергея Косенко, который бросил в снег младенца ради видео в соцсети, сообщается в картотеке инстанции."Зарегистрировано апелляционное представление", - сказано в карточке уголовного дела.Суд заочно арестовал Косенко в среду. Ему вменили статьи о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию.
https://ria.ru/20241214/blinovskiy-1989176738.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко
Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко, бросившего младенца в снег