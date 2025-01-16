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Освобождение Европы. Часть 1. Ликвидация крупнейших лагерей смерти - РИА Новости, 16.01.2025
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16:00 16.01.2025 (обновлено: 16:04 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/kontslager-1994010103.html
Освобождение Европы. Часть 1. Ликвидация крупнейших лагерей смерти
Освобождение Европы. Часть 1. Ликвидация крупнейших лагерей смерти - РИА Новости, 16.01.2025
Освобождение Европы. Часть 1. Ликвидация крупнейших лагерей смерти
Ещё до нападения Германии было ясно: руководство рейха намерено превратить Польшу в свою колонию. Но мало кто догадывался, что именно в Польше Третий Рейх развернёт свою программу по истреблению евреев, операцию "Рейнхард".
2025-01-16T16:00:00+03:00
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освобождение
освобождение. путь к победе
история
европа
польша
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Освобождение Европы. Часть 1. Освобождение Польши и ликвидация крупнейших лагерей смерти
Ещё до нападения Германии было ясно: руководство рейха намерено превратить Польшу в свою колонию. Но мало кто догадывался, что именно в Польше Третий Рейх развернёт свою программу по истреблению евреев, операцию «Рейнхард». Концентрационные лагеря и лагеря смерти такие как Хелмно, Аушвиц, Треблинка, Майданек, Белжец и Собибор, через которые прошли миллионы пленных, были построены на территории Польши. Сразу после освобождения Варшавы советские войска приступили к разминированию, восстановлению мостов и транспортной инфраструктуры. СССР поставлял десятки тонн хлеба и предметы первой необходимости. После закрепления красной армии в польской столице уже не было сомнений, впереди остаётся только путь на Берлин.
audio/mpeg
Освобождение Европы. Часть 1. Освобождение Польши и ликвидация крупнейших лагерей смерти
Ещё до нападения Германии было ясно: руководство рейха намерено превратить Польшу в свою колонию. Но мало кто догадывался, что именно в Польше Третий Рейх развернёт свою программу по истреблению евреев, операцию «Рейнхард». Концентрационные лагеря и лагеря смерти такие как Хелмно, Аушвиц, Треблинка, Майданек, Белжец и Собибор, через которые прошли миллионы пленных, были построены на территории Польши. Сразу после освобождения Варшавы советские войска приступили к разминированию, восстановлению мостов и транспортной инфраструктуры. СССР поставлял десятки тонн хлеба и предметы первой необходимости. После закрепления красной армии в польской столице уже не было сомнений, впереди остаётся только путь на Берлин.
audio/mpeg
На территории Польши были построены концентрационные лагеря и лагеря смерти, через которые прошли миллионы пленных, — Хелмно, Аушвиц, Треблинка, Майданек, Белжец и Собибор.Сразу после освобождения Варшавы советские войска приступили к разминированию, восстановлению мостов и транспортной инфраструктуры. СССР поставлял десятки тонн хлеба и предметы первой необходимости. После закрепления красной армии в польской столице уже не было сомнений, впереди остаётся только путь на Берлин.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Центра по изучению ВОВ Института российской истории РАН Станиславу Аристову и сотруднику ИРИ РАН Мирославу Морозову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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96
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освобождение. путь к победе, история, европа, польша, аудио
Освобождение, Освобождение. Путь к Победе, история, Европа, Польша
Освобождение

Освобождение Европы. Часть 1. Ликвидация крупнейших лагерей смерти

Освобождение
Освобождение Европы. Часть 1. Освобождение Польши и ликвидация крупнейших лагерей смерти
16:00
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Ещё до нападения Германии было ясно: руководство рейха намерено превратить Польшу в свою колонию. Но мало кто догадывался, что именно в Польше Третий Рейх развернёт свою программу по истреблению евреев, операцию "Рейнхард".
На территории Польши были построены концентрационные лагеря и лагеря смерти, через которые прошли миллионы пленных, — Хелмно, Аушвиц, Треблинка, Майданек, Белжец и Собибор.
Сразу после освобождения Варшавы советские войска приступили к разминированию, восстановлению мостов и транспортной инфраструктуры. СССР поставлял десятки тонн хлеба и предметы первой необходимости. После закрепления красной армии в польской столице уже не было сомнений, впереди остаётся только путь на Берлин.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику Центра по изучению ВОВ Института российской истории РАН Станиславу Аристову и сотруднику ИРИ РАН Мирославу Морозову.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
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