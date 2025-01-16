https://ria.ru/20250116/konflikt-1993933301.html

Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа

Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 16.01.2025

Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа

США видят угрозу эскалации конфликта в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не станет освобождать заложников в рамках сделки с Израилем, сообщил... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T01:14:00+03:00

2025-01-16T01:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США видят угрозу эскалации конфликта в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не станет освобождать заложников в рамках сделки с Израилем, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Если они (ХАМАС - ред.) откажутся освобождать заложников, то полагаю, что есть очень высокий шанс эскалации войны", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, посвященном сделке между и Израилем и ХАМАС. Представитель американской администрации добавил, что Вашингтон видит угрозу "существенной эскалации", при которой удерживаемые заложники погибнут.

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