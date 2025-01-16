https://ria.ru/20250116/konflikt-1993933301.html
Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа
Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 16.01.2025
Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа
США видят угрозу эскалации конфликта в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не станет освобождать заложников в рамках сделки с Израилем, сообщил... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T01:14:00+03:00
2025-01-16T01:14:00+03:00
2025-01-16T01:14:00+03:00
в мире
израиль
сша
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США видят угрозу эскалации конфликта в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не станет освобождать заложников в рамках сделки с Израилем, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Если они (ХАМАС - ред.) откажутся освобождать заложников, то полагаю, что есть очень высокий шанс эскалации войны", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, посвященном сделке между и Израилем и ХАМАС. Представитель американской администрации добавил, что Вашингтон видит угрозу "существенной эскалации", при которой удерживаемые заложники погибнут.
https://ria.ru/20250116/sdelka-1993932983.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, хамас
В мире, Израиль, США, ХАМАС
Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа
Белый дом: отказ ХАМАС освобождать заложников приведет к эскалации конфликта