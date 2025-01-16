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Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 16.01.2025
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01:14 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/konflikt-1993933301.html
Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа
Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 16.01.2025
Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа
США видят угрозу эскалации конфликта в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не станет освобождать заложников в рамках сделки с Израилем, сообщил... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T01:14:00+03:00
2025-01-16T01:14:00+03:00
в мире
израиль
сша
хамас
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США видят угрозу эскалации конфликта в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не станет освобождать заложников в рамках сделки с Израилем, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Если они (ХАМАС - ред.) откажутся освобождать заложников, то полагаю, что есть очень высокий шанс эскалации войны", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, посвященном сделке между и Израилем и ХАМАС. Представитель американской администрации добавил, что Вашингтон видит угрозу "существенной эскалации", при которой удерживаемые заложники погибнут.
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в мире, израиль, сша, хамас
В мире, Израиль, США, ХАМАС
Белый дом заявил об возможной угрозе эскалации конфликта в секторе Газа

Белый дом: отказ ХАМАС освобождать заложников приведет к эскалации конфликта

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. США видят угрозу эскалации конфликта в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не станет освобождать заложников в рамках сделки с Израилем, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.
"Если они (ХАМАС - ред.) откажутся освобождать заложников, то полагаю, что есть очень высокий шанс эскалации войны", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, посвященном сделке между и Израилем и ХАМАС.
Представитель американской администрации добавил, что Вашингтон видит угрозу "существенной эскалации", при которой удерживаемые заложники погибнут.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Белом доме признали, что сделка Израиля и ХАМАС может не пройти гладко
01:08
 
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