Компания Безоса запустила орбитальную ракету New Glenn
Во Флориде запустили орбитальную ракету New Glenn компании Безоса
© AP Photo / John RaouxЗапуск орбитальной ракеты New Glenn компании Blue Origin, произведенный с мыса Канаверал во Флориде
© AP Photo / John Raoux
Запуск орбитальной ракеты New Glenn компании Blue Origin, произведенный с мыса Канаверал во Флориде
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый запуск орбитальной ракеты New Glenn компании миллиардера Безоса Blue Origin произведен в четверг с мыса Канаверал во Флориде, следует из трансляции, которую проводила компания.
Ранее компания сообщала об переносе запуска, который был запланирован на 14 января, в связи с техническими неполадками.
Запуск ракеты состоялся в 10.03 по мск.
Ранее Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. На данный момент известно о восьми полетах. Первый из них с Безосом на борту состоялся в июле 2021 года.
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