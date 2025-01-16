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Компания Безоса запустила орбитальную ракету New Glenn - РИА Новости, 16.01.2025
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10:32 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/kompanija-1993964576.html
Компания Безоса запустила орбитальную ракету New Glenn
Компания Безоса запустила орбитальную ракету New Glenn - РИА Новости, 16.01.2025
Компания Безоса запустила орбитальную ракету New Glenn
Первый запуск орбитальной ракеты New Glenn компании миллиардера Безоса Blue Origin произведен в четверг с мыса Канаверал во Флориде, следует из трансляции,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:32:00+03:00
2025-01-16T10:32:00+03:00
космос - риа наука
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый запуск орбитальной ракеты New Glenn компании миллиардера Безоса Blue Origin произведен в четверг с мыса Канаверал во Флориде, следует из трансляции, которую проводила компания. Ранее компания сообщала об переносе запуска, который был запланирован на 14 января, в связи с техническими неполадками. Запуск ракеты состоялся в 10.03 по мск. Ранее Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. На данный момент известно о восьми полетах. Первый из них с Безосом на борту состоялся в июле 2021 года.
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космос - риа наука, канаверал, флорида, blue origin
Космос - РИА Наука, Канаверал, Флорида, Blue Origin
Компания Безоса запустила орбитальную ракету New Glenn

Во Флориде запустили орбитальную ракету New Glenn компании Безоса

© AP Photo / John RaouxЗапуск орбитальной ракеты New Glenn компании Blue Origin, произведенный с мыса Канаверал во Флориде
Запуск орбитальной ракеты New Glenn компании Blue Origin, произведенный с мыса Канаверал во Флориде - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / John Raoux
Запуск орбитальной ракеты New Glenn компании Blue Origin, произведенный с мыса Канаверал во Флориде
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый запуск орбитальной ракеты New Glenn компании миллиардера Безоса Blue Origin произведен в четверг с мыса Канаверал во Флориде, следует из трансляции, которую проводила компания.
Ранее компания сообщала об переносе запуска, который был запланирован на 14 января, в связи с техническими неполадками.
Запуск ракеты состоялся в 10.03 по мск.
Ранее Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. На данный момент известно о восьми полетах. Первый из них с Безосом на борту состоялся в июле 2021 года.
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