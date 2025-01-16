https://ria.ru/20250116/kompanija-1993964576.html

Компания Безоса запустила орбитальную ракету New Glenn

Компания Безоса запустила орбитальную ракету New Glenn - РИА Новости, 16.01.2025

Компания Безоса запустила орбитальную ракету New Glenn

Первый запуск орбитальной ракеты New Glenn компании миллиардера Безоса Blue Origin произведен в четверг с мыса Канаверал во Флориде, следует из трансляции,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:32:00+03:00

2025-01-16T10:32:00+03:00

2025-01-16T10:32:00+03:00

космос - риа наука

канаверал

флорида

blue origin

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Первый запуск орбитальной ракеты New Glenn компании миллиардера Безоса Blue Origin произведен в четверг с мыса Канаверал во Флориде, следует из трансляции, которую проводила компания. Ранее компания сообщала об переносе запуска, который был запланирован на 14 января, в связи с техническими неполадками. Запуск ракеты состоялся в 10.03 по мск. Ранее Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов. На данный момент известно о восьми полетах. Первый из них с Безосом на борту состоялся в июле 2021 года.

https://ria.ru/20250105/kosmodromy-1992588950.html

канаверал

флорида

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, канаверал, флорида, blue origin