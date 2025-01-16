https://ria.ru/20250116/kirilov-1994012826.html

Нового фигуранта дела об убийстве Кириллова доставили в суд

Нового фигуранта дела об убийстве Кириллова доставили в суд - РИА Новости, 16.01.2025

Нового фигуранта дела об убийстве Кириллова доставили в суд

В Басманный суд Москвы доставили нового фигуранта дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, следствие просит арестовать Рамазана Падиева, передает... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:18:00+03:00

2025-01-16T15:18:00+03:00

2025-01-16T15:19:00+03:00

происшествия

москва

игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Басманный суд Москвы доставили нового фигуранта дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, следствие просит арестовать Рамазана Падиева, передает корреспондент РИА Новости.О задержании двух новых фигурантов Батухана Точиева и Рамазана Падиева СК сообщил в четверг. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора."В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева", - сказали в суде.Фигурант уже доставлен в суд.

https://ria.ru/20241226/ubiystvo-1991360143.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф)