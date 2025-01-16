Нового фигуранта дела об убийстве Кириллова доставили в суд
Нового фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова доставили в Басманный суд
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Басманный суд Москвы доставили нового фигуранта дела об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, следствие просит арестовать Рамазана Падиева, передает корреспондент РИА Новости.
О задержании двух новых фигурантов Батухана Точиева и Рамазана Падиева СК сообщил в четверг. По версии следствия, они арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.
"В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева", - сказали в суде.
Фигурант уже доставлен в суд.
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