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Следствие попросило арестовать нового фигуранта дела об убийстве Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025
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15:51 16.01.2025 (обновлено: 16:16 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/kirillov-1994019918.html
Следствие попросило арестовать нового фигуранта дела об убийстве Кириллова
Следствие попросило арестовать нового фигуранта дела об убийстве Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025
Следствие попросило арестовать нового фигуранта дела об убийстве Кириллова
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте Батухана Точиева - нового фигуранта дела об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T15:51:00+03:00
2025-01-16T16:16:00+03:00
происшествия
россия
москва
европа
игорь кириллов
следственный комитет россии (ск рф)
войска рхбз
взрыв на рязанском проспекте в москве
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте Батухана Точиева - нового фигуранта дела об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Точиева, в ближайшее время начнется заседание", - сказал сотрудник суда.Заседание уже началось, он пройдет в закрытом режиме, как и в случае с его подельником Рамазаном Падиевым, ранее в четверг арестованным до 17 февраля.По версии следствия, Точиев и Падиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
https://ria.ru/20250116/kirilov-1994012826.html
https://ria.ru/20241226/ubiystvo-1991360143.html
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происшествия, россия, москва, европа, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Россия, Москва, Европа, Игорь Кириллов, Следственный комитет России (СК РФ), Войска РХБЗ, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Следствие попросило арестовать нового фигуранта дела об убийстве Кириллова

Следствие попросило арестовать нового фигуранта дела генерала Кириллова Точиева

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыБатухан Точиев в суде
Батухан Точиев в суде - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Батухан Точиев в суде
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте Батухана Точиева - нового фигуранта дела об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости.
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Точиева, в ближайшее время начнется заседание", - сказал сотрудник суда.
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Нового фигуранта дела об убийстве Кириллова доставили в суд
15:18
Заседание уже началось, он пройдет в закрытом режиме, как и в случае с его подельником Рамазаном Падиевым, ранее в четверг арестованным до 17 февраля.
По версии следствия, Точиев и Падиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.
На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
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