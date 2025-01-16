https://ria.ru/20250116/kirillov-1994019918.html

Следствие попросило арестовать нового фигуранта дела об убийстве Кириллова

Следствие попросило арестовать нового фигуранта дела об убийстве Кириллова - РИА Новости, 16.01.2025

Следствие попросило арестовать нового фигуранта дела об убийстве Кириллова

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте Батухана Точиева - нового фигуранта дела об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T15:51:00+03:00

2025-01-16T15:51:00+03:00

2025-01-16T16:16:00+03:00

происшествия

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игорь кириллов

следственный комитет россии (ск рф)

войска рхбз

взрыв на рязанском проспекте в москве

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об аресте Батухана Точиева - нового фигуранта дела об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости."В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Точиева, в ближайшее время начнется заседание", - сказал сотрудник суда.Заседание уже началось, он пройдет в закрытом режиме, как и в случае с его подельником Рамазаном Падиевым, ранее в четверг арестованным до 17 февраля.По версии следствия, Точиев и Падиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова, арестованного в декабре, и получали для него деньги от куратора.По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки.На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.

https://ria.ru/20250116/kirilov-1994012826.html

https://ria.ru/20241226/ubiystvo-1991360143.html

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происшествия, россия, москва, европа, игорь кириллов, следственный комитет россии (ск рф), войска рхбз, взрыв на рязанском проспекте в москве