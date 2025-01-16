https://ria.ru/20250116/kirillov-1993996997.html

По делу об убийстве генерала Кириллова задержали еще двух человек

По делу об убийстве генерала Кириллова задержали еще двух человек - РИА Новости, 16.01.2025

По делу об убийстве генерала Кириллова задержали еще двух человек

По делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержали Батухана Точиева и Рамазана Падиева, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:50:00+03:00

2025-01-16T13:50:00+03:00

2025-01-16T14:43:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. По делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержали Батухана Точиева и Рамазана Падиева, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."С учетом собранных доказательств Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (пункт "б" части третей статьи 205 УК России), перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.По ее словам, задержанные арендовали исполнителю Ахмаджону Курбонову комнату в хостеле в Подмосковье, где тот должен был отсидеться после теракта, но был схвачен на пути к своему убежищу."Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица", — подчеркнула Петренко.Представитель СК добавила, что фигуранты действовали по указке куратора, личность которого предстоит определить.Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого Ахмаджона Курбонова, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

https://ria.ru/20241226/ubiystvo-1991360143.html

https://ria.ru/20241221/nebenzya-1990546254.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)