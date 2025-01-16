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По делу об убийстве генерала Кириллова задержали еще двух человек - РИА Новости, 16.01.2025
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13:50 16.01.2025 (обновлено: 14:43 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/kirillov-1993996997.html
По делу об убийстве генерала Кириллова задержали еще двух человек
По делу об убийстве генерала Кириллова задержали еще двух человек - РИА Новости, 16.01.2025
По делу об убийстве генерала Кириллова задержали еще двух человек
По делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержали Батухана Точиева и Рамазана Падиева, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:50:00+03:00
2025-01-16T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. По делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержали Батухана Точиева и Рамазана Падиева, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко."С учетом собранных доказательств Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (пункт "б" части третей статьи 205 УК России), перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.По ее словам, задержанные арендовали исполнителю Ахмаджону Курбонову комнату в хостеле в Подмосковье, где тот должен был отсидеться после теракта, но был схвачен на пути к своему убежищу."Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица", — подчеркнула Петренко.Представитель СК добавила, что фигуранты действовали по указке куратора, личность которого предстоит определить.Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого Ахмаджона Курбонова, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
https://ria.ru/20241226/ubiystvo-1991360143.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
По делу об убийстве генерала Кириллова задержали еще двух человек

По делу об убийстве генерала Кириллова в Москве задержали еще двух человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. По делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержали Батухана Точиева и Рамазана Падиева, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"С учетом собранных доказательств Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (пункт "б" части третей статьи 205 УК России), перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.
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По ее словам, задержанные арендовали исполнителю Ахмаджону Курбонову комнату в хостеле в Подмосковье, где тот должен был отсидеться после теракта, но был схвачен на пути к своему убежищу.
"Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица", — подчеркнула Петренко.
Представитель СК добавила, что фигуранты действовали по указке куратора, личность которого предстоит определить.
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.
Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого Ахмаджона Курбонова, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
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