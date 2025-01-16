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В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 17.01.2025
В Киеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило местное информагентство "Укринформ". РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-16T23:50:00+03:00
2025-01-16T23:50:00+03:00
2025-01-17T00:56:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило местное информагентство "Укринформ"."В Киеве слышен взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.По данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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