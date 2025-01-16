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В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 17.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:50 16.01.2025 (обновлено: 00:56 17.01.2025)
https://ria.ru/20250116/kiev-1994098276.html
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 17.01.2025
В Киеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило местное информагентство "Укринформ". РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-16T23:50:00+03:00
2025-01-17T00:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило местное информагентство "Укринформ"."В Киеве слышен взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.По данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, киев, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило местное информагентство "Укринформ".
«
Киеве слышен взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
По данным украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Российские войска наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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