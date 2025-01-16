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У здания Рады в Киеве заметили дрон
У здания Рады в Киеве заметили дрон - РИА Новости, 16.01.2025
У здания Рады в Киеве заметили дрон
Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале сообщила, что в четверг возле здания парламента в Киеве во время воздушной тревоги был... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:31:00+03:00
2025-01-16T14:31:00+03:00
2025-01-16T14:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале сообщила, что в четверг возле здания парламента в Киеве во время воздушной тревоги был замечен дрон, раздавались взрывы. Ранее в четверг в Киеве была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах. Позднее мэр города Виталий Кличко сообщал о работе противовоздушной обороны. "Во время воздушной тревоги вблизи Верховной рады был замечен шахед (БПЛА - ред.), были слышны взрывы. Спасибо силам ПВО за работу", - написала Геращенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, ирина геращенко, виталий кличко, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, Ирина Геращенко, Виталий Кличко, Верховная Рада Украины
У здания Рады в Киеве заметили дрон
Геращенко сообщила о дроне у здания Рады в Киеве во время воздушной тревоги