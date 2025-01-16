https://ria.ru/20250116/kiev-1994004235.html

У здания Рады в Киеве заметили дрон

У здания Рады в Киеве заметили дрон - РИА Новости, 16.01.2025

У здания Рады в Киеве заметили дрон

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале сообщила, что в четверг возле здания парламента в Киеве во время воздушной тревоги был... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:31:00+03:00

2025-01-16T14:31:00+03:00

2025-01-16T14:31:00+03:00

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виталий кличко

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале сообщила, что в четверг возле здания парламента в Киеве во время воздушной тревоги был замечен дрон, раздавались взрывы. Ранее в четверг в Киеве была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах. Позднее мэр города Виталий Кличко сообщал о работе противовоздушной обороны. "Во время воздушной тревоги вблизи Верховной рады был замечен шахед (БПЛА - ред.), были слышны взрывы. Спасибо силам ПВО за работу", - написала Геращенко.

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Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, ирина геращенко, виталий кличко, верховная рада украины