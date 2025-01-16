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Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области - РИА Новости, 16.01.2025
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10:29 16.01.2025 (обновлено: 10:30 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/khranilische-1993964237.html
Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области
Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области - РИА Новости, 16.01.2025
Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области
Вооруженные силы России утром в среду ударили по хранилищу газа в городе Стрый Львовской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:29:00+03:00
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в мире
львовская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России утром в среду ударили по хранилищу газа в городе Стрый Львовской области, сообщило Минобороны."Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области", — заявили в ведомстве.Министерство уточнило, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам газовой инфраструктуры Украины в ответ на агрессию ВСУ:Минобороны предупредило Киев, что провокации противника и впредь не останутся без ответа.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993612459.html
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в мире, львовская область, россия, украина, вооруженные силы украины, турецкий поток
В мире, Львовская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток
Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области

Минобороны: ВС РФ поразили крупнейшее хранилище газа в Стрые Львовской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России утром в среду ударили по хранилищу газа в городе Стрый Львовской области, сообщило Минобороны.
"Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области", — заявили в ведомстве.
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
США хотят вывести из строя "Турецкий поток", заявил Лавров
14 января, 11:51
Министерство уточнило, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам газовой инфраструктуры Украины в ответ на агрессию ВСУ:
  • удары вглубь России ракетами ATACMS и Storm Shadow;
  • попытку атаковать компрессорную станцию "Русская" на Кубани для срыва подачи газа по трубопроводу "Турецкий поток".
Минобороны предупредило Киев, что провокации противника и впредь не останутся без ответа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреЛьвовская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныТурецкий поток
 
 
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