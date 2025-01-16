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Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области

Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области - РИА Новости, 16.01.2025

Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области

Вооруженные силы России утром в среду ударили по хранилищу газа в городе Стрый Львовской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:29:00+03:00

2025-01-16T10:29:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России утром в среду ударили по хранилищу газа в городе Стрый Львовской области, сообщило Минобороны."Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области", — заявили в ведомстве.Министерство уточнило, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам газовой инфраструктуры Украины в ответ на агрессию ВСУ:Минобороны предупредило Киев, что провокации противника и впредь не останутся без ответа.

https://ria.ru/20250114/lavrov-1993612459.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Никита Брыкин

в мире, львовская область, россия, украина, вооруженные силы украины, турецкий поток