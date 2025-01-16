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Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области
Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области - РИА Новости, 16.01.2025
Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области
Вооруженные силы России утром в среду ударили по хранилищу газа в городе Стрый Львовской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T10:29:00+03:00
2025-01-16T10:29:00+03:00
2025-01-16T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России утром в среду ударили по хранилищу газа в городе Стрый Львовской области, сообщило Минобороны."Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области", — заявили в ведомстве.Министерство уточнило, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам газовой инфраструктуры Украины в ответ на агрессию ВСУ:Минобороны предупредило Киев, что провокации противника и впредь не останутся без ответа.
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993612459.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львовская область, россия, украина, вооруженные силы украины, турецкий поток
В мире, Львовская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Турецкий поток
Минобороны сообщило о поражении хранилища газа в Львовской области
Минобороны: ВС РФ поразили крупнейшее хранилище газа в Стрые Львовской области