https://ria.ru/20250116/khischenie-1993983736.html

Экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" задержали за хищение

Экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" задержали за хищение - РИА Новости, 16.01.2025

Экс-директора ООО "Десятый подшипниковый завод" задержали за хищение

Задержан экс-директор ООО "Десятый подшипниковый завод" по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:34:00+03:00

2025-01-16T12:34:00+03:00

2025-01-16T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Задержан экс-директор ООО "Десятый подшипниковый завод" по делу о хищении 800 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора по экономике и финансам ООО "Десятый подшипниковый завод" Николая Борисова. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2021 году "Десятый подшипниковый завод" в ходе исполнения гособоронзаказа заключил свыше 70 договоров поставки подшипниковой продукции на предприятия ОПК на сумму не менее 1,5 миллиарда рублей, а в 2022 году Борисов путем завышения цен на продукцию и подлога документов похитил не менее 800 миллионов рублей.В настоящее время Борисов арестован."Десятый подшипниковый завод" – расположенное в Ростове-на-Дону предприятие, которое специализируется на производстве различных типов подшипников и автомобильных компонентов. Его подшипники применяются в автомобилях, тракторах, сельхозмашинах, локомотивах, перерабатывающем оборудовании, электротехнической и металлургической промышленности.

https://ria.ru/20250114/ambartsumyan-1993638922.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, николай борисов, ростов-на-дону