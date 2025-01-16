https://ria.ru/20250116/kherson-1993944810.html

Жители Херсона надеются на сдачу города без боя, сообщило подполье

Жители Херсона надеются на сдачу города без боя, сообщило подполье - РИА Новости, 16.01.2025

Жители Херсона надеются на сдачу города без боя, сообщило подполье

Население Херсона надеется, что ВСУ сдадут город без боя, мало кто верит, что он останется под контролем Киева, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T06:20:00+03:00

2025-01-16T06:20:00+03:00

2025-01-16T06:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

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херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Население Херсона надеется, что ВСУ сдадут город без боя, мало кто верит, что он останется под контролем Киева, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Гражданских привлекают к рытью укреплений даже под обстрелами. Все надеются, что город сдадут без боя, мирным путем. Что Херсон будет украинским — мало кто верит", — рассказал источник в подполье.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250116/kherson-1993943337.html

херсон

россия

херсонская область

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