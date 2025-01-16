https://ria.ru/20250116/kherson-1993943337.html
Подполье: сотрудники военкомата обзванивают мужчин в Херсоне под видом МВД
Подполье: сотрудники военкомата обзванивают мужчин в Херсоне под видом МВД - РИА Новости, 16.01.2025
Подполье: сотрудники военкомата обзванивают мужчин в Херсоне под видом МВД
Сотрудники ТЦК обзванивают мужское население в Херсоне под видом МВД, рассказали РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:32:00+03:00
2025-01-16T05:32:00+03:00
2025-01-16T05:32:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сотрудники ТЦК обзванивают мужское население в Херсоне под видом МВД, рассказали РИА Новости в пророссийском подполье. "Один из новых способов поймать призывников у ТЦК похож на приёмы телефонных мошенников. Мужчин обзванивают под видом сотрудников МВД, просят предоставить информацию о себе и своём местонахождении, а иногда явиться в участок. Тех, кто ведётся — мобилизуют", — сообщил источник в подполье. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область
Подполье: сотрудники военкомата обзванивают мужчин в Херсоне под видом МВД
Сотрудники военкомата обзванивают мужчин в Херсоне под видом МВД