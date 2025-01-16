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Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье - РИА Новости, 16.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/kherson-1993940080.html
Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье
Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье - РИА Новости, 16.01.2025
Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье
ТЦК в Херсоне приезжают за мужчинами вместе со скорой помощью, если те вызывают неотложку, рассказали РИА Новости в подполье. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:22:00+03:00
2025-01-16T04:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ТЦК в Херсоне приезжают за мужчинами вместе со скорой помощью, если те вызывают неотложку, рассказали РИА Новости в подполье. "Если вызвать скорую помощь в Херсоне к мужчине, то вместе с бригадой приедут и сотрудники ТЦК. Они также устраивают обыски в больницах в поисках призывников. Пустующие больницы в целях маскировки они используют для проживания сотрудников, в частности ХБК им. Лучанского", — сообщил источник в пророссийском подполье. Ранее подполье сообщало, что личный состав ВСУ размещается в районной больнице поселка Новониколаевка Запорожской области, прикрываясь гражданским медперсоналом.
https://ria.ru/20250116/naemniki-1993938073.html
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херсон, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье

Жителей оккупированного Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ТЦК в Херсоне приезжают за мужчинами вместе со скорой помощью, если те вызывают неотложку, рассказали РИА Новости в подполье.
"Если вызвать скорую помощь в Херсоне к мужчине, то вместе с бригадой приедут и сотрудники ТЦК. Они также устраивают обыски в больницах в поисках призывников. Пустующие больницы в целях маскировки они используют для проживания сотрудников, в частности ХБК им. Лучанского", — сообщил источник в пророссийском подполье.
Ранее подполье сообщало, что личный состав ВСУ размещается в районной больнице поселка Новониколаевка Запорожской области, прикрываясь гражданским медперсоналом.
Ракетный крейсер Украина в Николаеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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03:23
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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