https://ria.ru/20250116/kherson-1993940080.html

Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье

Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье - РИА Новости, 16.01.2025

Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье

ТЦК в Херсоне приезжают за мужчинами вместе со скорой помощью, если те вызывают неотложку, рассказали РИА Новости в подполье. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T04:22:00+03:00

2025-01-16T04:22:00+03:00

2025-01-16T04:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ТЦК в Херсоне приезжают за мужчинами вместе со скорой помощью, если те вызывают неотложку, рассказали РИА Новости в подполье. "Если вызвать скорую помощь в Херсоне к мужчине, то вместе с бригадой приедут и сотрудники ТЦК. Они также устраивают обыски в больницах в поисках призывников. Пустующие больницы в целях маскировки они используют для проживания сотрудников, в частности ХБК им. Лучанского", — сообщил источник в пророссийском подполье. Ранее подполье сообщало, что личный состав ВСУ размещается в районной больнице поселка Новониколаевка Запорожской области, прикрываясь гражданским медперсоналом.

https://ria.ru/20250116/naemniki-1993938073.html

херсон

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херсон, запорожская область, вооруженные силы украины