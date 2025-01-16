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Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье
Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье - РИА Новости, 16.01.2025
Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье
ТЦК в Херсоне приезжают за мужчинами вместе со скорой помощью, если те вызывают неотложку, рассказали РИА Новости в подполье. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:22:00+03:00
2025-01-16T04:22:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. ТЦК в Херсоне приезжают за мужчинами вместе со скорой помощью, если те вызывают неотложку, рассказали РИА Новости в подполье. "Если вызвать скорую помощь в Херсоне к мужчине, то вместе с бригадой приедут и сотрудники ТЦК. Они также устраивают обыски в больницах в поисках призывников. Пустующие больницы в целях маскировки они используют для проживания сотрудников, в частности ХБК им. Лучанского", — сообщил источник в пророссийском подполье. Ранее подполье сообщало, что личный состав ВСУ размещается в районной больнице поселка Новониколаевка Запорожской области, прикрываясь гражданским медперсоналом.
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херсон, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Жителей Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи, сообщило подполье
Жителей оккупированного Херсона мобилизуют, приезжая на скорой помощи