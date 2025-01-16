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Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц
Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц - РИА Новости, 16.01.2025
Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц
Израиль нанес удар по месту в секторе Газа, где находится одна из заложниц, которая должна быть освобождена на первом этапе в рамках сделки, заявили бригады... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:50:00+03:00
2025-01-16T17:50:00+03:00
2025-01-16T17:59:00+03:00
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КАИР, 16 янв - РИА Новости. Израиль нанес удар по месту в секторе Газа, где находится одна из заложниц, которая должна быть освобождена на первом этапе в рамках сделки, заявили бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС)."После того, как было объявлено о достижении соглашения, армия противника нанесла удар по месту, в котором находится одна из заложниц первого этапа ожидающейся сделки", - говорится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды.
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в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц
ХАМАС: Израиль нанес удар по месту в Газе, где находится одна из заложниц