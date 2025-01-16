Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 16.01.2025 (обновлено: 17:59 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/khamas-1994049380.html
Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц
Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц - РИА Новости, 16.01.2025
Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц
Израиль нанес удар по месту в секторе Газа, где находится одна из заложниц, которая должна быть освобождена на первом этапе в рамках сделки, заявили бригады... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:50:00+03:00
2025-01-16T17:59:00+03:00
в мире
израиль
хамас
палестина
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
КАИР, 16 янв - РИА Новости. Израиль нанес удар по месту в секторе Газа, где находится одна из заложниц, которая должна быть освобождена на первом этапе в рамках сделки, заявили бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС)."После того, как было объявлено о достижении соглашения, армия противника нанесла удар по месту, в котором находится одна из заложниц первого этапа ожидающейся сделки", - говорится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды.
https://ria.ru/20250116/khamas-1994038231.html
израиль
палестина
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц

ХАМАС: Израиль нанес удар по месту в Газе, где находится одна из заложниц

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 16 янв - РИА Новости. Израиль нанес удар по месту в секторе Газа, где находится одна из заложниц, которая должна быть освобождена на первом этапе в рамках сделки, заявили бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС).
"После того, как было объявлено о достижении соглашения, армия противника нанесла удар по месту, в котором находится одна из заложниц первого этапа ожидающейся сделки", - говорится в заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Израиль не согласовал детали сделки по Газе из-за новых требований ХАМАС
Вчера, 17:03
 
В миреИзраильХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала