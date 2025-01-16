https://ria.ru/20250116/khamas-1994038231.html

Израиль не согласовал детали сделки по Газе из-за новых требований ХАМАС

Израиль не согласовал детали сделки по Газе из-за новых требований ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025

Израиль не согласовал детали сделки по Газе из-за новых требований ХАМАС

Детали соглашения по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников до сих пор до конца не согласованы из-за новых требований, которые в последний... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T17:03:00+03:00

2025-01-16T17:03:00+03:00

2025-01-16T17:03:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв - РИА Новости. Детали соглашения по урегулированию в секторе Газа и освобождению заложников до сих пор до конца не согласованы из-за новых требований, которые в последний момент выдвинуло палестинское движение ХАМАС, заявил в четверг официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер. "На текущий момент детали соглашение еще не финализированы. Наша переговорная команда продолжает усилия (в Дохе - ред.), чтобы найти решение", - сообщил Менцер на брифинге для журналистов. Ранее в четверг офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, и попытках добиться уступок в последнюю минуту. В канцелярии подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все его детали. По словам, Менцера такая ситуация сохраняется до сих пор. "Израиль не будет официально объявлять об успехе этих переговоров, пока не будет финализированного соглашения", - отметил спикер кабмина. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250116/sdelka-1993980461.html

https://ria.ru/20250116/rossija-1993990551.html

https://ria.ru/20250116/sdelka-1993932983.html

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в мире, израиль, катар, египет, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сектор газа