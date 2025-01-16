https://ria.ru/20250116/khamas-1993980679.html

ХАМАС поблагодарил Москву за усилия по обеспечению прав палестинцев

ХАМАС поблагодарил Москву за усилия по обеспечению прав палестинцев - РИА Новости, 16.01.2025

ХАМАС поблагодарил Москву за усилия по обеспечению прав палестинцев

Замглавы МИД России Михаил Богданов провел телефонные разговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и председателем ХАМАС за рубежом... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:11:00+03:00

2025-01-16T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов провел телефонные разговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и председателем ХАМАС за рубежом Халедом Машаалем, в ходе бесед палестинцы высказали слова признательности за последовательные усилия России по обеспечению законных прав палестинского народа, сообщили в МИД РФ."В ходе бесед палестинцы высказали слова признательности за последовательные усилия России по обеспечению законных прав палестинского народа, нашу принципиальную позицию в пользу справедливого решения палестинского вопроса, а также поделились своими ожиданиями относительно достигнутого в результате длительных переговоров в Дохе и Каире соглашения с Израилем по урегулированию кризиса в секторе Газа", - говорится в сообщении.Отмечается, что с российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина Труфанова, в Москве также рассчитывают на учёт других просьб гуманитарного характера, ранее переданных руководству ХАМАС."Кроме того, акцентирована важность содержательной работы, направленной на достижение межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20250116/sdelka-1993980461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, москва, россия, хамас, израиль