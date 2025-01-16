https://ria.ru/20250116/khamas-1993980679.html
ХАМАС поблагодарил Москву за усилия по обеспечению прав палестинцев
ХАМАС поблагодарил Москву за усилия по обеспечению прав палестинцев - РИА Новости, 16.01.2025
ХАМАС поблагодарил Москву за усилия по обеспечению прав палестинцев
Замглавы МИД России Михаил Богданов провел телефонные разговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и председателем ХАМАС за рубежом... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:11:00+03:00
2025-01-16T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов провел телефонные разговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и председателем ХАМАС за рубежом Халедом Машаалем, в ходе бесед палестинцы высказали слова признательности за последовательные усилия России по обеспечению законных прав палестинского народа, сообщили в МИД РФ."В ходе бесед палестинцы высказали слова признательности за последовательные усилия России по обеспечению законных прав палестинского народа, нашу принципиальную позицию в пользу справедливого решения палестинского вопроса, а также поделились своими ожиданиями относительно достигнутого в результате длительных переговоров в Дохе и Каире соглашения с Израилем по урегулированию кризиса в секторе Газа", - говорится в сообщении.Отмечается, что с российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина Труфанова, в Москве также рассчитывают на учёт других просьб гуманитарного характера, ранее переданных руководству ХАМАС."Кроме того, акцентирована важность содержательной работы, направленной на достижение межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, хамас, израиль
В мире, Москва, Россия, ХАМАС, Израиль
ХАМАС поблагодарил Москву за усилия по обеспечению прав палестинцев
МИД: ХАМАС поблагодарил Москву за усилия по обеспечению прав палестинцев