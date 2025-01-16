Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС заявили о приверженности соглашению о прекращении огня - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 16.01.2025 (обновлено: 12:19 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/khamas-1993979649.html
В ХАМАС заявили о приверженности соглашению о прекращении огня
В ХАМАС заявили о приверженности соглашению о прекращении огня - РИА Новости, 16.01.2025
В ХАМАС заявили о приверженности соглашению о прекращении огня
Палестинское движение ХАМАС привержено соглашению о прекращении огня в секторе Газа, заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T12:06:00+03:00
2025-01-16T12:19:00+03:00
в мире
хамас
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
КАИР, 16 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС привержено соглашению о прекращении огня в секторе Газа, заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк.Ранее офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, и попытках добиться уступок в последнюю минуту."ХАМАС привержен соглашению о прекращении огня, о котором объявили посредники", - говорится в заявлении ар-Ришка.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Коспонсоры мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250116/sdelka-1993980461.html
https://ria.ru/20250116/sdelka-1993932983.html
https://ria.ru/20250116/khamas-1993980679.html
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, сектор газа
В мире, ХАМАС, Сектор Газа
В ХАМАС заявили о приверженности соглашению о прекращении огня

Политбюро ХАМАС заявило о приверженности соглашению о прекращении огня

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 16 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС привержено соглашению о прекращении огня в секторе Газа, заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк.
Ранее офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, и попытках добиться уступок в последнюю минуту.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
12:11
"ХАМАС привержен соглашению о прекращении огня, о котором объявили посредники", - говорится в заявлении ар-Ришка.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Белом доме признали, что сделка Израиля и ХАМАС может не пройти гладко
01:08
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Коспонсоры мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
ХАМАС поблагодарил Москву за усилия по обеспечению прав палестинцев
12:11
 
В миреХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала