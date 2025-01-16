В ХАМАС заявили о приверженности соглашению о прекращении огня
Политбюро ХАМАС заявило о приверженности соглашению о прекращении огня
© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 16 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС привержено соглашению о прекращении огня в секторе Газа, заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк.
Ранее офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, и попытках добиться уступок в последнюю минуту.
"ХАМАС привержен соглашению о прекращении огня, о котором объявили посредники", - говорится в заявлении ар-Ришка.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Коспонсоры мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.