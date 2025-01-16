https://ria.ru/20250116/khamas-1993979649.html

В ХАМАС заявили о приверженности соглашению о прекращении огня

В ХАМАС заявили о приверженности соглашению о прекращении огня - РИА Новости, 16.01.2025

В ХАМАС заявили о приверженности соглашению о прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС привержено соглашению о прекращении огня в секторе Газа, заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T12:06:00+03:00

2025-01-16T12:06:00+03:00

2025-01-16T12:19:00+03:00

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КАИР, 16 янв - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС привержено соглашению о прекращении огня в секторе Газа, заявил член политбюро движения Иззат ар-Ришк.Ранее офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, и попытках добиться уступок в последнюю минуту."ХАМАС привержен соглашению о прекращении огня, о котором объявили посредники", - говорится в заявлении ар-Ришка.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Коспонсоры мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250116/sdelka-1993980461.html

https://ria.ru/20250116/sdelka-1993932983.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хамас, сектор газа