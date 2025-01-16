https://ria.ru/20250116/khamas-1993976148.html

Востоковед прокомментировал сделку Израиля и ХАМАС

Востоковед прокомментировал сделку Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025

Востоковед прокомментировал сделку Израиля и ХАМАС

Сделка между Израилем и ХАМАС имеет тактический характер, не означает окончание проблемы и заключена для того, чтобы стороны могли "передохнуть", сказал РИА... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:40:00+03:00

2025-01-16T11:40:00+03:00

2025-01-16T11:40:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сделка между Израилем и ХАМАС имеет тактический характер, не означает окончание проблемы и заключена для того, чтобы стороны могли "передохнуть", сказал РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Зелтынь. "Хочу обратить внимание на то, что в момент, когда была объявлена сделка, в секторе Газа был большой праздник. И праздновали все, и гражданские, и боевики. Гражданские праздновали, потому что сделка означает, что после 12:15 воскресенья наступит более-менее мирная жизнь. Боевики, потому что они вышли с лозунгами: "мы победили, наш многострадальный народ добился колоссальной победы, и мы будем продолжать воевать". То есть в Газе идут лозунги на уличном уровне о том, что мы будем продолжать воевать. Я не думаю, что эта сделка означает окончание проблемы", - сказал он. Эксперт добавил, что несмотря на скандирования в Газе во время празднования подписания сделки, надо отдать должное тому факту, что ХАМАС ослаблен и обескровлен. "ХАМАС для того, чтобы продолжать его деятельность, конечно, нужно перегруппироваться, передохнуть, может быть поправить здоровье и так далее", - отметил он. "Для них эта сделка также необходима, как она необходима политически для правящей элиты Израиля, поэтому эта сделка и состоялась... Это просто ускорило процесс и, может быть, заставила стороны быстро подписать (сделку - ред.) , не буду говорить скоропалительно, потому что они уже год рассуждали по поводу этой сделки, переговаривались, разбегались, но тем не менее подписали неожиданно. Эта сделка нужна обеим сторонам, но мне кажется, что эта сделка носит тактический характер", - отметил Зелтынь. Эксперт пояснил, что данная сделка невыгодна Израилю и была встречена с большой настороженностью, поскольку общество рассчитывало, что сделка будет предполагать освобождение сразу всех заложников и передачу всех тел погибших, а не деление этого процесса на этапы и тем более освобождение палестинских заключённых. "Мне кажется, что это не окончательное решение проблем по целому ряду общих признаков", - заключил он. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Коспонсоры мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250116/sdelka-1993933881.html

https://ria.ru/20250116/sdelka-1993932983.html

https://ria.ru/20250116/netanyakhu-1993932047.html

израиль

катар

египет

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в мире, израиль, катар, египет, хамас, высшая школа экономики (вшэ)