https://ria.ru/20250116/khamas-1993975775.html

Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС

Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025

Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T11:39:00+03:00

2025-01-16T11:39:00+03:00

2025-01-16T11:55:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, и попытках добиться уступок в последнюю минуту."ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент", - говорится в сообщении.В канцелярии подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все его детали.

https://ria.ru/20250115/zalozhniki-1993922916.html

израиль

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хамас