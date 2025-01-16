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Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025
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11:39 16.01.2025 (обновлено: 11:55 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/khamas-1993975775.html
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:39:00+03:00
2025-01-16T11:55:00+03:00
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, и попытках добиться уступок в последнюю минуту."ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент", - говорится в сообщении.В канцелярии подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все его детали.
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в мире, израиль, хамас
В мире, Израиль, ХАМАС
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС

Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов соглашения

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, и попытках добиться уступок в последнюю минуту.
"ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент", - говорится в сообщении.
В канцелярии подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все его детали.
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