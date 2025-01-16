https://ria.ru/20250116/khamas-1993975775.html
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС - РИА Новости, 16.01.2025
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T11:39:00+03:00
2025-01-16T11:39:00+03:00
2025-01-16T11:55:00+03:00
в мире
израиль
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв - РИА Новости. Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, согласованных с посредниками, и попытках добиться уступок в последнюю минуту."ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС отказывается от четких договоренностей, согласованных с посредниками и с Израилем, в попытке оказать давление в последний момент", - говорится в сообщении.В канцелярии подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все его детали.
https://ria.ru/20250115/zalozhniki-1993922916.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас
Израиль выдвинул условия по заключению сделки с ХАМАС
Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов соглашения