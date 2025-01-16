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СМИ: хакеры якобы из КНР получили доступ к документам главы минфина США - РИА Новости, 16.01.2025
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07:36 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/khakery-1993947311.html
СМИ: хакеры якобы из КНР получили доступ к документам главы минфина США
СМИ: хакеры якобы из КНР получили доступ к документам главы минфина США - РИА Новости, 16.01.2025
СМИ: хакеры якобы из КНР получили доступ к документам главы минфина США
Хакеры якобы из КНР получили доступ к более трем тысячам документам высокопоставленных чиновников США, включая министра финансов Джанет Йеллен, сообщает издание РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T07:36:00+03:00
2025-01-16T07:36:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хакеры якобы из КНР получили доступ к более трем тысячам документам высокопоставленных чиновников США, включая министра финансов Джанет Йеллен, сообщает издание Politico со ссылкой на источник. "Чиновники из минфина и правоохранительных ведомств заявили конгрессменам в среду, что китайские хакеры получили доступ к более трем тысячам не засекреченных файлов ведомства в рамках взлома в прошлом году", - пишет издание. Отмечается, что в распоряжении хакеров, в частности, оказались документы главы минфина США Джанет Йеллен и ее заместителей Уолли Адейемо и Брэдли Смита. По данным издания, взлом охватил 419 компьютеров минфина США, однако утечке подверглась информация лишь не конфиденциального характера. При этом операция, проведенная с 30 сентября по 18 ноября прошлого года, стала возможной благодаря использованию американским минфином услуг сторонней компании. Ранее телеканал CNN сообщал, что неназванные американские чиновники утверждают, что хакеры из Китая совершили кибератаку на системы комитета по иностранным инвестициям США в декабре, а также управление американского минфина по вопросу санкций. Министерство финансов США в январе сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам. Ранее агентство AFP передавало, что минфин США сообщил конгрессу, что за хакерской атакой на рабочие станции ведомства стоят якобы связанные с Китаем злоумышленники. В МИД КНР позднее заявили, что Пекин против распространения США ложной информации о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.
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в мире, сша, китай, пекин, джанет йеллен, politico
В мире, США, Китай, Пекин, Джанет Йеллен, Politico
СМИ: хакеры якобы из КНР получили доступ к документам главы минфина США

Politico: хакеры якобы из КНР получили доступ к документам главы минфина США

© iStock.com / PeopleImagesНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© iStock.com / PeopleImages
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хакеры якобы из КНР получили доступ к более трем тысячам документам высокопоставленных чиновников США, включая министра финансов Джанет Йеллен, сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
"Чиновники из минфина и правоохранительных ведомств заявили конгрессменам в среду, что китайские хакеры получили доступ к более трем тысячам не засекреченных файлов ведомства в рамках взлома в прошлом году", - пишет издание.
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Отмечается, что в распоряжении хакеров, в частности, оказались документы главы минфина США Джанет Йеллен и ее заместителей Уолли Адейемо и Брэдли Смита.
По данным издания, взлом охватил 419 компьютеров минфина США, однако утечке подверглась информация лишь не конфиденциального характера. При этом операция, проведенная с 30 сентября по 18 ноября прошлого года, стала возможной благодаря использованию американским минфином услуг сторонней компании.
Ранее телеканал CNN сообщал, что неназванные американские чиновники утверждают, что хакеры из Китая совершили кибератаку на системы комитета по иностранным инвестициям США в декабре, а также управление американского минфина по вопросу санкций.
Министерство финансов США в январе сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам.
Ранее агентство AFP передавало, что минфин США сообщил конгрессу, что за хакерской атакой на рабочие станции ведомства стоят якобы связанные с Китаем злоумышленники. В МИД КНР позднее заявили, что Пекин против распространения США ложной информации о якобы хакерских атаках Китая в политических целях.
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