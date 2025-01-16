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Картер считал эмбарго США против Кубы необоснованным - РИА Новости, 16.01.2025
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04:58 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/karter-1993941823.html
Картер считал эмбарго США против Кубы необоснованным
Картер считал эмбарго США против Кубы необоснованным - РИА Новости, 16.01.2025
Картер считал эмбарго США против Кубы необоснованным
Недавно скончавшийся в возрасте 100 лет бывший президент США Джимми Картер считал эмбарго США против Кубы необоснованным и хотел добиться его снятия, однако он... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:58:00+03:00
2025-01-16T04:58:00+03:00
в мире
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фидель кастро
рональд рейган
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Недавно скончавшийся в возрасте 100 лет бывший президент США Джимми Картер считал эмбарго США против Кубы необоснованным и хотел добиться его снятия, однако он не успел реализовать этот план из-за поражения на выборах, сообщает Архив национальной безопасности США, опубликовавший серию документов об отношениях США и Кубы. "Покойный президент Джимми Картер… называл ограничения на торговлю и поездки "бессовестными"… планируемое возобновление переговоров по восстановлению отношений после выборов не произошло, поскольку Картер проиграл Рональду Рейгану", - пишет архив. Согласно опубликованным данным, спустя месяц после инаугурации Картера в 1977 году ЦРУ сообщили властям США, что лидер Кубы Фидель Кастро был открыт к прямым переговорами с США о нормализации дипломатических и экономических отношений. Отмечается, что чиновники администрации Картера с 1978 по 1980 год провели ряд секретных переговоров, которые, однако, не привели к долгосрочному сдвигу в отношениях США и Кубы. В частности, представители Картера в обнародованной архивом записке проинформировали экс-президента США, что трехлетние попытки американских дипломатов добиться сближения с Кубой не увенчались успехом. "В наших разговорах с кубинцами, мы предложили перспективу улучшения отношений с нами – включая шаги к снятию эмбарго – если Куба смягчила бы свое поведение на определенных направлениях внешней политики, представляющих интерес для США. Кастро безоговорочно дал понять, что он не примет такой привязки", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241218/izrail-1989807827.html
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в мире, куба, сша, фидель кастро, рональд рейган, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Куба, США, Фидель Кастро, Рональд Рейган, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Картер считал эмбарго США против Кубы необоснованным

Архив нацбезопасности США: Картер считал эмбарго США против Кубы необоснованным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДжимми Картер
Джимми Картер - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Джимми Картер. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Недавно скончавшийся в возрасте 100 лет бывший президент США Джимми Картер считал эмбарго США против Кубы необоснованным и хотел добиться его снятия, однако он не успел реализовать этот план из-за поражения на выборах, сообщает Архив национальной безопасности США, опубликовавший серию документов об отношениях США и Кубы.
"Покойный президент Джимми Картер… называл ограничения на торговлю и поездки "бессовестными"… планируемое возобновление переговоров по восстановлению отношений после выборов не произошло, поскольку Картер проиграл Рональду Рейгану", - пишет архив.
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Согласно опубликованным данным, спустя месяц после инаугурации Картера в 1977 году ЦРУ сообщили властям США, что лидер Кубы Фидель Кастро был открыт к прямым переговорами с США о нормализации дипломатических и экономических отношений.
Отмечается, что чиновники администрации Картера с 1978 по 1980 год провели ряд секретных переговоров, которые, однако, не привели к долгосрочному сдвигу в отношениях США и Кубы.
В частности, представители Картера в обнародованной архивом записке проинформировали экс-президента США, что трехлетние попытки американских дипломатов добиться сближения с Кубой не увенчались успехом.
"В наших разговорах с кубинцами, мы предложили перспективу улучшения отношений с нами – включая шаги к снятию эмбарго – если Куба смягчила бы свое поведение на определенных направлениях внешней политики, представляющих интерес для США. Кастро безоговорочно дал понять, что он не примет такой привязки", - говорится в документе.
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В миреКубаСШАФидель КастроРональд РейганЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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