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СМИ: Канада может ввести пошлины на товары из США как ответ Трампу - РИА Новости, 16.01.2025
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02:38 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/kanada-1993936140.html
СМИ: Канада может ввести пошлины на товары из США как ответ Трампу
СМИ: Канада может ввести пошлины на товары из США как ответ Трампу - РИА Новости, 16.01.2025
СМИ: Канада может ввести пошлины на товары из США как ответ Трампу
Канада может ввести пошлины на американские товары общей стоимостью 105 миллиардов долларов в случае, если избранный президент США Дональд Трамп решит обложить... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T02:38:00+03:00
2025-01-16T02:38:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Канада может ввести пошлины на американские товары общей стоимостью 105 миллиардов долларов в случае, если избранный президент США Дональд Трамп решит обложить пошлинами канадскую продукцию, передает агентство Блумберг. "Канада составила предварительный список из произведенных в США товаров стоимостью 150 миллиардов канадских долларов (105 миллиардов долларов), которые она обложит пошлинами, если избранный президент Дональд Трамп решит ввести пошлины на канадские товары", - пишет агентство. Отмечается, что список предварительный, идея может быть реализована в случае, если Трамп решит ввести пошлины первым. Впоследствии Канада может добавить дополнительные сборы в зависимости от действий США. По данным агентства, в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо и главы 12 из 13 провинций Канады согласовали заявление, в котором говорится, что они будут "работать вместе над полным спектром мер для обеспечения сильного ответа на возможные пошлины США". Агентство указывает, что глава провинции Альберта Даниэль Смит не согласилась с двумя предложенными идеями – с введением экспортных пошлин на вывозимые из провинции энергоносители, а также со снижением объемов их экспорта. Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
https://ria.ru/20250113/kanada-1993417916.html
https://ria.ru/20241216/tramp-1989547502.html
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канада, сша, китай, дональд трамп, джастин трюдо
Канада, США, Китай, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
СМИ: Канада может ввести пошлины на товары из США как ответ Трампу

Bloomberg: Канада может ввести пошлины на $105 миллиардов как ответ Трампу

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Канада может ввести пошлины на американские товары общей стоимостью 105 миллиардов долларов в случае, если избранный президент США Дональд Трамп решит обложить пошлинами канадскую продукцию, передает агентство Блумберг.
"Канада составила предварительный список из произведенных в США товаров стоимостью 150 миллиардов канадских долларов (105 миллиардов долларов), которые она обложит пошлинами, если избранный президент Дональд Трамп решит ввести пошлины на канадские товары", - пишет агентство.
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Отмечается, что список предварительный, идея может быть реализована в случае, если Трамп решит ввести пошлины первым. Впоследствии Канада может добавить дополнительные сборы в зависимости от действий США.
По данным агентства, в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо и главы 12 из 13 провинций Канады согласовали заявление, в котором говорится, что они будут "работать вместе над полным спектром мер для обеспечения сильного ответа на возможные пошлины США".
Агентство указывает, что глава провинции Альберта Даниэль Смит не согласилась с двумя предложенными идеями – с введением экспортных пошлин на вывозимые из провинции энергоносители, а также со снижением объемов их экспорта.
Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
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