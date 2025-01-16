https://ria.ru/20250116/kanada-1993936140.html

СМИ: Канада может ввести пошлины на товары из США как ответ Трампу

СМИ: Канада может ввести пошлины на товары из США как ответ Трампу - РИА Новости, 16.01.2025

СМИ: Канада может ввести пошлины на товары из США как ответ Трампу

Канада может ввести пошлины на американские товары общей стоимостью 105 миллиардов долларов в случае, если избранный президент США Дональд Трамп решит обложить... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T02:38:00+03:00

2025-01-16T02:38:00+03:00

2025-01-16T02:38:00+03:00

канада

сша

китай

дональд трамп

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Канада может ввести пошлины на американские товары общей стоимостью 105 миллиардов долларов в случае, если избранный президент США Дональд Трамп решит обложить пошлинами канадскую продукцию, передает агентство Блумберг. "Канада составила предварительный список из произведенных в США товаров стоимостью 150 миллиардов канадских долларов (105 миллиардов долларов), которые она обложит пошлинами, если избранный президент Дональд Трамп решит ввести пошлины на канадские товары", - пишет агентство. Отмечается, что список предварительный, идея может быть реализована в случае, если Трамп решит ввести пошлины первым. Впоследствии Канада может добавить дополнительные сборы в зависимости от действий США. По данным агентства, в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо и главы 12 из 13 провинций Канады согласовали заявление, в котором говорится, что они будут "работать вместе над полным спектром мер для обеспечения сильного ответа на возможные пошлины США". Агентство указывает, что глава провинции Альберта Даниэль Смит не согласилась с двумя предложенными идеями – с введением экспортных пошлин на вывозимые из провинции энергоносители, а также со снижением объемов их экспорта. Трамп ранее заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.

https://ria.ru/20250113/kanada-1993417916.html

https://ria.ru/20241216/tramp-1989547502.html

канада

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, сша, китай, дональд трамп, джастин трюдо