https://ria.ru/20250116/kaliningrad-1994095324.html

В Калининграде ребенок провалился в траншею

В Калининграде ребенок провалился в траншею - РИА Новости, 16.01.2025

В Калининграде ребенок провалился в траншею

Прокуратура Калининграда начала проверку по информации о падении ребенка в траншею, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:20:00+03:00

2025-01-16T23:20:00+03:00

2025-01-16T23:20:00+03:00

происшествия

калининград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg

КАЛИНИНГРАД, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Калининграда начала проверку по информации о падении ребенка в траншею, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура Московского района города Калининграда организовала проверку по информации о падении ребенка в траншею. 15 января текущего года в вечернее время 12-летний мальчик застрял в траншее на улице Павлика Морозова в Калининграде. Ребенку оказали помощь прибывшие на место спасатели и передали его матери", - говорится в сообщении. По предварительной информации, на данном участке проводятся работы по укладке теплотрассы, которые выполняет подрядчик ООО "Инжспецстрой". Прокуратура Московского района города Калининграда по данному факту проводит проверку исполнения федерального законодательства, а также рассматривает вопрос о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Как ранее сообщил РИА Новости начальник городской поисково-спасательной службы Вячеслав Патракеев, ребенок зашел на огороженную площадку, где разровняли грунт. Его по колено засосало в грязь. Мальчик закричал, его услышали местные жители, которые уложили доски и начали откапывать ребенка, но сломалась лопата. Подъехавшие спасатели помогли вытащить мальчика.

https://ria.ru/20241114/omsk-1983781586.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калининград