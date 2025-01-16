https://ria.ru/20250116/kaliningrad-1994095324.html
В Калининграде ребенок провалился в траншею
В Калининграде ребенок провалился в траншею - РИА Новости, 16.01.2025
В Калининграде ребенок провалился в траншею
Прокуратура Калининграда начала проверку по информации о падении ребенка в траншею, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:20:00+03:00
2025-01-16T23:20:00+03:00
2025-01-16T23:20:00+03:00
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Калининграда начала проверку по информации о падении ребенка в траншею, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура Московского района города Калининграда организовала проверку по информации о падении ребенка в траншею. 15 января текущего года в вечернее время 12-летний мальчик застрял в траншее на улице Павлика Морозова в Калининграде. Ребенку оказали помощь прибывшие на место спасатели и передали его матери", - говорится в сообщении. По предварительной информации, на данном участке проводятся работы по укладке теплотрассы, которые выполняет подрядчик ООО "Инжспецстрой". Прокуратура Московского района города Калининграда по данному факту проводит проверку исполнения федерального законодательства, а также рассматривает вопрос о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка. Как ранее сообщил РИА Новости начальник городской поисково-спасательной службы Вячеслав Патракеев, ребенок зашел на огороженную площадку, где разровняли грунт. Его по колено засосало в грязь. Мальчик закричал, его услышали местные жители, которые уложили доски и начали откапывать ребенка, но сломалась лопата. Подъехавшие спасатели помогли вытащить мальчика.
https://ria.ru/20241114/omsk-1983781586.html
калининград
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
В Калининграде ребенок провалился в траншею
Прокуратура начала проверку после падения ребенка в траншею в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 16 янв - РИА Новости.
Прокуратура Калининграда начала проверку по информации о падении ребенка в траншею, сообщает
пресс-служба ведомства.
«
"Прокуратура Московского района города Калининграда
организовала проверку по информации о падении ребенка в траншею. 15 января текущего года в вечернее время 12-летний мальчик застрял в траншее на улице Павлика Морозова в Калининграде. Ребенку оказали помощь прибывшие на место спасатели и передали его матери", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, на данном участке проводятся работы по укладке теплотрассы, которые выполняет подрядчик ООО "Инжспецстрой".
Прокуратура Московского района города Калининграда по данному факту проводит проверку исполнения федерального законодательства, а также рассматривает вопрос о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка.
Как ранее сообщил РИА Новости начальник городской поисково-спасательной службы Вячеслав Патракеев, ребенок зашел на огороженную площадку, где разровняли грунт. Его по колено засосало в грязь. Мальчик закричал, его услышали местные жители, которые уложили доски и начали откапывать ребенка, но сломалась лопата. Подъехавшие спасатели помогли вытащить мальчика.