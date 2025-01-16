https://ria.ru/20250116/istorik-1993936289.html

Историк рассказал, почему в Третьем рейхе было много палачей-австрийцев

Историк рассказал, почему в Третьем рейхе было много палачей-австрийцев - РИА Новости, 16.01.2025

Историк рассказал, почему в Третьем рейхе было много палачей-австрийцев

Нацизм активно развивался в Австрии с начала 1930-х годов, потому неудивительно, что в гитлеровской Германии основные высокопоставленные палачи-создатели... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T02:42:00+03:00

2025-01-16T02:42:00+03:00

2025-01-16T02:42:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Нацизм активно развивался в Австрии с начала 1930-х годов, потому неудивительно, что в гитлеровской Германии основные высокопоставленные палачи-создатели лагерей смерти были австрийцами, большую долю исполнителей их бесчеловечных приказов также составляли выходцы из Австрии, заявил РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев. Так он прокомментировал опубликованные ФСБ России архивные документы о бывшем австрийском нацисте Мартине Фойербахе, который в годы Второй мировой войны совершил чудовищные преступления на территории Австрии, Польши, Югославии и Советского Союза. В ходе допросов Фойербаха, проведенных весной 1944 года советской военной контрразведкой "Смерш", выяснилось, что он лично повесил 120 человек, лично отрубил головы 80 человекам, десятерых казнил путем отсечения конечностей, двоих пригвоздил к крестам. Весной 1938 года после аншлюса (аннексии Австрии нацистской Германией) Фойербах поступил на службу в СА (военизированные формирования гитлеровской партии НСДАП). Свое "ремесло" палача Фойербах в 1938-1939 годах "оттачивал" на австрийских антифашистах и других противниках нацистского режима в Вене. "Из протоколов допросов плененного в Крыму в марте 1944 года штаб-ефрейтора 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии австрийца Мартина Фойербаха усматривается, что основную часть своих злодеяний этот палач более чем 200 человек совершил у себя на родине, причем еще до призыва в армию, в качестве активиста нацистской партии и штурмовика СА, а также во время нахождения в отпуске в Вене уже после призыва на военную службу в вермахт", - отметил Матвеев. "Дело в том, что уже буквально на следующий день после аншлюса и в течение последующих недель на территории уже бывшей Австрии новыми нацистскими властями было арестовано 72 тысячи человек, в основном в столице в городе Вене. Среди них - политики левых партий Первой республики, представители интеллигенции и другие противники гитлеровского режима, среди которых было много евреев (всего в стране их насчитывалось порядка 400 тысяч). Поэтому можно с уверенностью предполагать, что именно эта категория людей и стала первой жертвой палача Фойербаха в 1938 году", - добавил эксперт. По словам Матвеева, обращает на себя внимание, что и сам палач, и его сослуживцы-палачи по штурмовому отряду СА и охранному полку вермахта, а также командиры и начальники, выносившие изощренные внесудебные смертные приговоры, были австрийцами по национальности. "И здесь вольно или невольно возникает тема австрийского нацизма. Гитлеровская партия пустила в Австрии глубокие корни задолго до ее аншлюса Германией. Еще бы, ведь сам "наци номер один" был австрийцем!" - сказал собеседник агентства. Австрийские отряды СС были основаны в полуподполье в 1930 году и как тайная сила внутри страны работали на аншлюс, добавил Матвеев. "Поэтому не случайно, что правую идеологию политического режима, существовавшего в Австрии до аншлюса в 1934-1938 годах, часто называют австрофашизмом", - отметил эксперт. "Помимо Адольфа Гитлера Австрия дала Третьему рейху "плеяду" таких одиозных персонажей, как Эрнст Кальтенбруннер (высший руководитель СС и полиции на Дунае, затем начальник Главного управления имперской безопасности), Артур Зейсс-Инкварт (рейхсштатгальтер рейхсгау Остмарк (бывшей Австрии), рейхскомиссар Нидерландов), Одило Глобочник (руководитель СС и полиции дистрикта Люблин Генерал-губернаторства, создатель лагерей смерти Белжец, Майданек, Собибор и Треблинка), Отто Скорцени (руководитель частей особого назначения СС для проведения разведывательно-диверсионных операций), Отто Адольф Эйхман (печально известный "архитектор Холокоста", хоть и родился в Пруссии, но детство и юность провел в Австрии, где он сформировался как убежденный нацист и откуда начал свое восхождение в иерархии СС), Алоис Бруннер ("правая рука" Эйхмана) и многих других, менее известных", - перечислил Матвеев. За время Второй мировой войны 150 тысяч австрийцев добровольцами вступили в войска СС нацистской Германии, а еще 800 тысяч воевали в частях вермахта, напомнил эксперт. А сразу после аншлюса на территории бывшей Австрии был создан один из самых страшных концлагерей – Маутхаузен с 50 филиалами. "По оценкам западных исследователей, самые высокопоставленные нацисты, участвовавшие в так называемом "окончательном решении еврейского вопроса", были преимущественно австрийцами (Кальтенбруннер, Глобочник, Эйхман, Хофман и другие). Около 13% добровольцев Ваффен-СС (каждый седьмой!), а также значительный процент персонала концентрационных лагерей, в том числе комендантов – это австрийцы. Среди них можно назвать коменданта лагеря смерти Собибор Франца Штангля; коменданта лагеря смерти Треблинка Ирмфрида Эберля; начальника женского отделения концлагеря Аушвиц-Биркенау Марию Мандель; коменданта концлагеря в Плашове Амона Гёта; коменданта лагеря смерти Саймиште Герберта Андорфера и других", - сказал Матвеев. "Надо сказать, что еще задолго до официального восстановления в 1955 году своей государственности, Австрии удалось "переобуться в воздухе", благодаря концепции "первой жертвы гитлеровской агрессии", провозглашенной никем иными, а странами-союзниками по антигитлеровской коалиции в процессе формирования послевоенного мироустройства в Европе", - отметил эксперт. По словам Матвеева, союзники, видимо, руководствовались логикой, что все свои военные преступления австрийские нацисты совершили после аншлюса, будучи гражданами Третьего рейха, поэтому и отвечать за всё должна именно Германия. "С комфортной "теорией жертвы" Австрия прожила почти полвека. После "мягкой" денацификации в общественно-политическую жизнь страны по-тихому вернулись бывшие нацисты, ветераны вермахта и СС", - добавил Матвеев. Однако в начале 1990-х, под давлением прежде всего со стороны Израиля, австрийцы вынуждены были пересмотреть отношение к своему нацистскому прошлому, отметил собеседник агентства. "Апофеозом этого процесса стало выступление в 1993 году в израильском кнессете канцлера Австрийской Республики Франца Враницкого, заявившего о совместной с Германией ответственности за преступления нацистов во время Второй мировой войны", - сказал Матвеев.

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

https://ria.ru/20241210/voyna-1988303726.html

https://ria.ru/20250109/ukraina-1992877984.html

https://ria.ru/20241028/gitler-1980420002.html

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в мире, германия, австрия, вена, адольф гитлер, амон гет, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)