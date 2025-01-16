https://ria.ru/20250116/isk-1993945391.html

Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак

Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак - РИА Новости, 16.01.2025

Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак

Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск вдовы умершего при операции на уменьшение желудка о защите чести и достоинства к Ксении Собчак, которая выпустила на... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T06:42:00+03:00

2025-01-16T06:42:00+03:00

2025-01-16T14:45:00+03:00

происшествия

россия

москва

ксения собчак

youtube

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993975447_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_c765a4e575a4313d004c3a5fe514fba9.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск вдовы умершего при операции на уменьшение желудка о защите чести и достоинства к Ксении Собчак, которая выпустила на своем канале видеоролик по этому делу, следует из документов в распоряжении РИА Новости. В феврале 2024 года в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента — супруга истицы. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако его состояние снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В ходе следствия было установлено, что Илья Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а другой хирург Тамерлан Кадзаев ему ассистировал. Обоим предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг (по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК России). Сейчас медики находятся под домашним арестом. Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи. Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей. Супруга умершего пациента заявила на своей странице в запрещенной на территории России социальной сети Instagram*, что в ряде СМИ была распространена недостоверная информация о том, что проведенная по уголовному делу судебно-медицинская экспертиза якобы установила отсутствие вины врачей. "Поясняю, что распространенные в СМИ результаты судебной медицинской экспертизы являются подложными. По данному делу судебная экспертиза назначена лишь недавно и ее результаты еще не известны. Вопросы в подобной формулировке, как указывается в скриншотах, распространенных в СМИ, перед судебно-медицинскими экспертами не ставились. Распространяемые результаты якобы судебно-медицинской экспертизы были подделаны", — указала она в публикации на своей странице. Вдова пообещала подать иски ко всем СМИ, кто участвовал в распространении скриншотов. На канале Собчак в YouTube был размещен видеоролик, в котором эксперты-медики рассказывали о бариатрической операции (по уменьшению желудка), в том числе в подробностях обсуждали операцию умершего и действия хирурга. В суде отказались уточнять исковые требования истицы. Беседа по иску назначена на 10 февраля. Что касается уголовного дела в отношении хирурга, ему грозит до шести лет лишения свободы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250110/wildberries-1993048166.html

https://ria.ru/20250108/isk-1992828771.html

https://ria.ru/20250106/zavod-1992652264.html

https://ria.ru/20250113/razvod-1993393403.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, ксения собчак, youtube, facebook