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Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак - РИА Новости, 16.01.2025
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06:42 16.01.2025 (обновлено: 14:45 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/isk-1993945391.html
Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак
Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак - РИА Новости, 16.01.2025
Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак
Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск вдовы умершего при операции на уменьшение желудка о защите чести и достоинства к Ксении Собчак, которая выпустила на... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T06:42:00+03:00
2025-01-16T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск вдовы умершего при операции на уменьшение желудка о защите чести и достоинства к Ксении Собчак, которая выпустила на своем канале видеоролик по этому делу, следует из документов в распоряжении РИА Новости. В феврале 2024 года в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента — супруга истицы. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако его состояние снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В ходе следствия было установлено, что Илья Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а другой хирург Тамерлан Кадзаев ему ассистировал. Обоим предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг (по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК России). Сейчас медики находятся под домашним арестом. Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи. Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей. Супруга умершего пациента заявила на своей странице в запрещенной на территории России социальной сети Instagram*, что в ряде СМИ была распространена недостоверная информация о том, что проведенная по уголовному делу судебно-медицинская экспертиза якобы установила отсутствие вины врачей. "Поясняю, что распространенные в СМИ результаты судебной медицинской экспертизы являются подложными. По данному делу судебная экспертиза назначена лишь недавно и ее результаты еще не известны. Вопросы в подобной формулировке, как указывается в скриншотах, распространенных в СМИ, перед судебно-медицинскими экспертами не ставились. Распространяемые результаты якобы судебно-медицинской экспертизы были подделаны", — указала она в публикации на своей странице. Вдова пообещала подать иски ко всем СМИ, кто участвовал в распространении скриншотов. На канале Собчак в YouTube был размещен видеоролик, в котором эксперты-медики рассказывали о бариатрической операции (по уменьшению желудка), в том числе в подробностях обсуждали операцию умершего и действия хирурга. В суде отказались уточнять исковые требования истицы. Беседа по иску назначена на 10 февраля. Что касается уголовного дела в отношении хирурга, ему грозит до шести лет лишения свободы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, россия, москва, ксения собчак, youtube, facebook
Происшествия, Россия, Москва, Ксения Собчак, YouTube, Facebook
Вдова умершего пациента клиники Хайдарова подала иск к Собчак

Вдова умершего пациента клиники Хайдарова IQ Plastique подала иск к Собчак

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique
Автомобиль клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск вдовы умершего при операции на уменьшение желудка о защите чести и достоинства к Ксении Собчак, которая выпустила на своем канале видеоролик по этому делу, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
В феврале 2024 года в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента — супруга истицы. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако его состояние снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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В ходе следствия было установлено, что Илья Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а другой хирург Тамерлан Кадзаев ему ассистировал. Обоим предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг (по пунктам "а", "в" части 2 статьи 238 УК России). Сейчас медики находятся под домашним арестом.
Как полагает следствие, хирурги не желали наступления трагических последствий, но "безразлично отнеслись к пациенту при оказании медицинской помощи" и "хотели уменьшить объем работы", в результате пациент скончался. Позднее в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи.
Елагин вину отрицает, полагая, что пациент мог не соблюдать предписания врачей.
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Супруга умершего пациента заявила на своей странице в запрещенной на территории России социальной сети Instagram*, что в ряде СМИ была распространена недостоверная информация о том, что проведенная по уголовному делу судебно-медицинская экспертиза якобы установила отсутствие вины врачей.
"Поясняю, что распространенные в СМИ результаты судебной медицинской экспертизы являются подложными. По данному делу судебная экспертиза назначена лишь недавно и ее результаты еще не известны. Вопросы в подобной формулировке, как указывается в скриншотах, распространенных в СМИ, перед судебно-медицинскими экспертами не ставились. Распространяемые результаты якобы судебно-медицинской экспертизы были подделаны", — указала она в публикации на своей странице.
Вдова пообещала подать иски ко всем СМИ, кто участвовал в распространении скриншотов.
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На канале Собчак в YouTube был размещен видеоролик, в котором эксперты-медики рассказывали о бариатрической операции (по уменьшению желудка), в том числе в подробностях обсуждали операцию умершего и действия хирурга.
В суде отказались уточнять исковые требования истицы. Беседа по иску назначена на 10 февраля.
Что касается уголовного дела в отношении хирурга, ему грозит до шести лет лишения свободы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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