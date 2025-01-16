https://ria.ru/20250116/iran-1994094930.html

Посол Ирана прокомментировал планируемый договор о партнерстве с Россией

Посол Ирана прокомментировал планируемый договор о партнерстве с Россией - РИА Новости, 16.01.2025

Посол Ирана прокомментировал планируемый договор о партнерстве с Россией

Иран и Россия планируют заключить договор о партнерстве, имеющий всеобъемлющий характер, а не военный, как то пытаются представить западные СМИ, заявил РИА... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T23:09:00+03:00

2025-01-16T23:09:00+03:00

2025-01-16T23:12:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Иран и Россия планируют заключить договор о партнерстве, имеющий всеобъемлющий характер, а не военный, как то пытаются представить западные СМИ, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. "Этот договор, как и следует из его названия, имеет всеобъемлющий характер. К сожалению, тенденция западных СМИ организована таким образом, (чтобы - ред.) внушить, что... этот договор имеет военный характер или (характер, связанный с областью - ред.) безопасности, в то время как это не так, и этот договор имеет всеобъемлющий характер", – сказал посол. Джалали подчеркнул, что договор, заключаемый между Ираном и Россией, не направлен против какой-либо страны, и пояснил, что этот документ охватывает множество разнообразных аспектов, при этом в нем рассматриваются общие вопросы, касающиеся достигнутых договоренностей, и не приводятся конкретные цифры. Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.

https://ria.ru/20250115/posol-1993882101.html

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иран, россия, москва, казем джалали, в мире, владимир путин