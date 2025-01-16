Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана прокомментировал планируемый договор о партнерстве с Россией - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 16.01.2025 (обновлено: 23:12 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/iran-1994094930.html
Посол Ирана прокомментировал планируемый договор о партнерстве с Россией
Посол Ирана прокомментировал планируемый договор о партнерстве с Россией - РИА Новости, 16.01.2025
Посол Ирана прокомментировал планируемый договор о партнерстве с Россией
Иран и Россия планируют заключить договор о партнерстве, имеющий всеобъемлющий характер, а не военный, как то пытаются представить западные СМИ, заявил РИА... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T23:09:00+03:00
2025-01-16T23:12:00+03:00
иран
россия
москва
казем джалали
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977574335_27:0:2999:1672_1920x0_80_0_0_52a0ca872d7f7b65db9508ca18630740.jpg
ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Иран и Россия планируют заключить договор о партнерстве, имеющий всеобъемлющий характер, а не военный, как то пытаются представить западные СМИ, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали. Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения. "Этот договор, как и следует из его названия, имеет всеобъемлющий характер. К сожалению, тенденция западных СМИ организована таким образом, (чтобы - ред.) внушить, что... этот договор имеет военный характер или (характер, связанный с областью - ред.) безопасности, в то время как это не так, и этот договор имеет всеобъемлющий характер", – сказал посол. Джалали подчеркнул, что договор, заключаемый между Ираном и Россией, не направлен против какой-либо страны, и пояснил, что этот документ охватывает множество разнообразных аспектов, при этом в нем рассматриваются общие вопросы, касающиеся достигнутых договоренностей, и не приводятся конкретные цифры. Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
https://ria.ru/20250115/posol-1993882101.html
https://ria.ru/20250115/arakchi-1993831645.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977574335_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_5e3063cf64001fe6d736da5f7c5a8c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, москва, казем джалали, в мире, владимир путин
Иран, Россия, Москва, Казем Джалали, В мире, Владимир Путин
Посол Ирана прокомментировал планируемый договор о партнерстве с Россией

Посол Джалали: Иран и Россия хотят заключить всеобъемлющий договор, а не военный

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Иран и Россия планируют заключить договор о партнерстве, имеющий всеобъемлющий характер, а не военный, как то пытаются представить западные СМИ, заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
Ранее Россия и Иран согласовали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла исламской республики в Москве Казема Джалали, договор, в том числе включающий в себя пункт об уважении территориальной целостности, состоит из 47 статей и введения и будет реализовываться для обеспечения сбалансированного сотрудничества между двумя странами. Процедура ратификации Ираном этого документа предполагает предложение его правительством парламенту для утверждения.
Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Посол Ирана назвал союз с Россией и Китаем серьезным вызовом для США
15 января, 17:17
"Этот договор, как и следует из его названия, имеет всеобъемлющий характер. К сожалению, тенденция западных СМИ организована таким образом, (чтобы - ред.) внушить, что... этот договор имеет военный характер или (характер, связанный с областью - ред.) безопасности, в то время как это не так, и этот договор имеет всеобъемлющий характер", – сказал посол.
Джалали подчеркнул, что договор, заключаемый между Ираном и Россией, не направлен против какой-либо страны, и пояснил, что этот документ охватывает множество разнообразных аспектов, при этом в нем рассматриваются общие вопросы, касающиеся достигнутых договоренностей, и не приводятся конкретные цифры.
Согласно информации из Кремля, 17 января состоятся переговоры Путина и Пезешкиана, в ходе которых лидеры намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества и актуальные региональные и международные вопросы. Кроме того, по окончании переговоров президенты подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Новый договор призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Аббас Аракчи: договор России и Ирана – шаг к созданию справедливого мира
15 января, 16:00
 
ИранРоссияМоскваКазем ДжалалиВ миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала