https://ria.ru/20250116/iran-1994090775.html

Российско-иранские отношения находятся на подъеме, заявили в Кремле

Российско-иранские отношения находятся на подъеме, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.01.2025

Российско-иранские отношения находятся на подъеме, заявили в Кремле

Отношения России и Ирана находятся "на подъеме", страны находятся в тесной координации на международной арене, выступая за построение справедливого миропорядка, РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:59:00+03:00

2025-01-16T21:59:00+03:00

2025-01-16T21:59:00+03:00

россия

иран

москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Отношения России и Ирана находятся "на подъеме", страны находятся в тесной координации на международной арене, выступая за построение справедливого миропорядка, сообщили в пресс-службе президента РФ накануне переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. В пятницу Путин и Пезешкиан проведут переговоры в Кремле. "Российско-иранские отношения находятся "на подъеме", интенсивно развиваются на основе принципов взаимного уважения и учета интересов", - отметили в пресс-службе российского лидера. Отмечается, что тесная координация Москвы и Тегерана на международной арене основывается на "общности подходов – включая приверженность построению справедливого многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, равной и неделимой безопасности, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств, стремление к проведению независимой внешней политики и решимость противостоять внешнему давлению, практике применения нелегитимных санкций". Кроме того, в пресс-службе президента РФ подчеркнули, что дополнительные возможности для совместной работы России и Ирана открылись "в контексте вступления Исламской Республики Иран в ШОС (в 2023 г.) и БРИКС (в 2024 г., в период российского председательства в объединении)".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, шос, брикс