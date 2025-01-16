https://ria.ru/20250116/iran-1994090775.html
Российско-иранские отношения находятся на подъеме, заявили в Кремле
Российско-иранские отношения находятся на подъеме, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.01.2025
Российско-иранские отношения находятся на подъеме, заявили в Кремле
Отношения России и Ирана находятся "на подъеме", страны находятся в тесной координации на международной арене, выступая за построение справедливого миропорядка, РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:59:00+03:00
2025-01-16T21:59:00+03:00
2025-01-16T21:59:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Отношения России и Ирана находятся "на подъеме", страны находятся в тесной координации на международной арене, выступая за построение справедливого миропорядка, сообщили в пресс-службе президента РФ накануне переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана. В пятницу Путин и Пезешкиан проведут переговоры в Кремле. "Российско-иранские отношения находятся "на подъеме", интенсивно развиваются на основе принципов взаимного уважения и учета интересов", - отметили в пресс-службе российского лидера. Отмечается, что тесная координация Москвы и Тегерана на международной арене основывается на "общности подходов – включая приверженность построению справедливого многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, равной и неделимой безопасности, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств, стремление к проведению независимой внешней политики и решимость противостоять внешнему давлению, практике применения нелегитимных санкций". Кроме того, в пресс-службе президента РФ подчеркнули, что дополнительные возможности для совместной работы России и Ирана открылись "в контексте вступления Исламской Республики Иран в ШОС (в 2023 г.) и БРИКС (в 2024 г., в период российского председательства в объединении)".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, шос, брикс
Россия, Иран, Москва, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ШОС, БРИКС
Российско-иранские отношения находятся на подъеме, заявили в Кремле
Кремль: отношения РФ и Ирана развиваются на основе принципов взаимного уважения
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Отношения России и Ирана находятся "на подъеме", страны находятся в тесной координации на международной арене, выступая за построение справедливого миропорядка, сообщили в пресс-службе президента РФ накануне переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана.
В пятницу Путин и Пезешкиан проведут переговоры в Кремле.
«
"Российско-иранские отношения находятся "на подъеме", интенсивно развиваются на основе принципов взаимного уважения и учета интересов", - отметили в пресс-службе российского лидера.
Отмечается, что тесная координация Москвы и Тегерана на международной арене основывается на "общности подходов – включая приверженность построению справедливого многополярного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, равной и неделимой безопасности, взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве государств, стремление к проведению независимой внешней политики и решимость противостоять внешнему давлению, практике применения нелегитимных санкций".
Кроме того, в пресс-службе президента РФ подчеркнули, что дополнительные возможности для совместной работы России и Ирана открылись "в контексте вступления Исламской Республики Иран в ШОС (в 2023 г.) и БРИКС (в 2024 г., в период российского председательства в объединении)".