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Иран опроверг информацию о помощи Маска в освобождении журналистки - РИА Новости, 16.01.2025
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14:27 16.01.2025 (обновлено: 14:48 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/iran-1994003305.html
Иран опроверг информацию о помощи Маска в освобождении журналистки
Иран опроверг информацию о помощи Маска в освобождении журналистки - РИА Новости, 16.01.2025
Иран опроверг информацию о помощи Маска в освобождении журналистки
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию газеты New York Times о том, что Илон Маск помог убедить Иран освободить итальянскую... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T14:27:00+03:00
2025-01-16T14:48:00+03:00
в мире
иран
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нью-йорк (город)
илон маск
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ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию газеты New York Times о том, что Илон Маск помог убедить Иран освободить итальянскую журналистку Чечилию Сала, сообщает официальный Telegram-канал МИД Ирана. Накануне New York Times сообщила, что американский предприниматель обсуждал этот вопрос с постоянным представителем исламской республики в ООН Амиром Саидом Иравани. "Официальный представитель МИД Исмаил Багаи в ответ на вопросы журналистов, опроверг заявление одной американской газеты о телефонном разговоре Илона Маска с послом Ирана в Нью-Йорке и его роли в освобождении итальянской журналистки, назвав это фантастикой и сказками СМИ", – передаёт внешнеполитическое ведомство страны. Сала сотрудничает с газетой Foglio и подкастом Chora Media. На своей странице в социальной сети Instagram* она опубликовала несколько постов из командировки в Иран. По информации подкаста, Сала въехала в Иран 12 декабря 2024 года по журналистской визе и должна была вернуться в Италию 20 декабря 2024 года. Журналистка была задержана 19 декабря 2024 года полицией Тегерана. Сала вернулась на родину 8 января, в аэропорту ее встретили премьер Италии Джорджа Мелони и глава МИД Антонио Таяни.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250115/mask-1993764312.html
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в мире, иран, италия, нью-йорк (город), илон маск, джорджа мелони, антонио таяни, оон, сша
В мире, Иран, Италия, Нью-Йорк (город), Илон Маск, Джорджа Мелони, Антонио Таяни, ООН, США
Иран опроверг информацию о помощи Маска в освобождении журналистки

Глава МИД Ирана опроверг слухи о помощи Маска в освобождении журналистки Сала

© Getty Images / Leonardo CendamoИтальянская журналистка Чечилия Сала
Итальянская журналистка Чечилия Сала - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Getty Images / Leonardo Cendamo
Итальянская журналистка Чечилия Сала. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию газеты New York Times о том, что Илон Маск помог убедить Иран освободить итальянскую журналистку Чечилию Сала, сообщает официальный Telegram-канал МИД Ирана.
Накануне New York Times сообщила, что американский предприниматель обсуждал этот вопрос с постоянным представителем исламской республики в ООН Амиром Саидом Иравани.
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"Официальный представитель МИД Исмаил Багаи в ответ на вопросы журналистов, опроверг заявление одной американской газеты о телефонном разговоре Илона Маска с послом Ирана в Нью-Йорке и его роли в освобождении итальянской журналистки, назвав это фантастикой и сказками СМИ", – передаёт внешнеполитическое ведомство страны.
Сала сотрудничает с газетой Foglio и подкастом Chora Media. На своей странице в социальной сети Instagram* она опубликовала несколько постов из командировки в Иран. По информации подкаста, Сала въехала в Иран 12 декабря 2024 года по журналистской визе и должна была вернуться в Италию 20 декабря 2024 года. Журналистка была задержана 19 декабря 2024 года полицией Тегерана. Сала вернулась на родину 8 января, в аэропорту ее встретили премьер Италии Джорджа Мелони и глава МИД Антонио Таяни.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреИранИталияНью-Йорк (город)Илон МаскДжорджа МелониАнтонио ТаяниООНСША
 
 
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