https://ria.ru/20250116/iran-1994003305.html

Иран опроверг информацию о помощи Маска в освобождении журналистки

Иран опроверг информацию о помощи Маска в освобождении журналистки - РИА Новости, 16.01.2025

Иран опроверг информацию о помощи Маска в освобождении журналистки

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию газеты New York Times о том, что Илон Маск помог убедить Иран освободить итальянскую... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:27:00+03:00

2025-01-16T14:27:00+03:00

2025-01-16T14:48:00+03:00

в мире

иран

италия

нью-йорк (город)

илон маск

джорджа мелони

антонио таяни

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1994008500_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_d9c5a2f2bdbca7f988087bf57b6cb34a.jpg

ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию газеты New York Times о том, что Илон Маск помог убедить Иран освободить итальянскую журналистку Чечилию Сала, сообщает официальный Telegram-канал МИД Ирана. Накануне New York Times сообщила, что американский предприниматель обсуждал этот вопрос с постоянным представителем исламской республики в ООН Амиром Саидом Иравани. "Официальный представитель МИД Исмаил Багаи в ответ на вопросы журналистов, опроверг заявление одной американской газеты о телефонном разговоре Илона Маска с послом Ирана в Нью-Йорке и его роли в освобождении итальянской журналистки, назвав это фантастикой и сказками СМИ", – передаёт внешнеполитическое ведомство страны. Сала сотрудничает с газетой Foglio и подкастом Chora Media. На своей странице в социальной сети Instagram* она опубликовала несколько постов из командировки в Иран. По информации подкаста, Сала въехала в Иран 12 декабря 2024 года по журналистской визе и должна была вернуться в Италию 20 декабря 2024 года. Журналистка была задержана 19 декабря 2024 года полицией Тегерана. Сала вернулась на родину 8 января, в аэропорту ее встретили премьер Италии Джорджа Мелони и глава МИД Антонио Таяни.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250115/mask-1993764312.html

https://ria.ru/20250112/mask-1993314783.html

иран

италия

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, италия, нью-йорк (город), илон маск, джорджа мелони, антонио таяни, оон, сша