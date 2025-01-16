Иран опроверг информацию о помощи Маска в освобождении журналистки
Глава МИД Ирана опроверг слухи о помощи Маска в освобождении журналистки Сала
© Getty Images / Leonardo CendamoИтальянская журналистка Чечилия Сала
© Getty Images / Leonardo Cendamo
Итальянская журналистка Чечилия Сала. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг информацию газеты New York Times о том, что Илон Маск помог убедить Иран освободить итальянскую журналистку Чечилию Сала, сообщает официальный Telegram-канал МИД Ирана.
Накануне New York Times сообщила, что американский предприниматель обсуждал этот вопрос с постоянным представителем исламской республики в ООН Амиром Саидом Иравани.
"Официальный представитель МИД Исмаил Багаи в ответ на вопросы журналистов, опроверг заявление одной американской газеты о телефонном разговоре Илона Маска с послом Ирана в Нью-Йорке и его роли в освобождении итальянской журналистки, назвав это фантастикой и сказками СМИ", – передаёт внешнеполитическое ведомство страны.
Сала сотрудничает с газетой Foglio и подкастом Chora Media. На своей странице в социальной сети Instagram* она опубликовала несколько постов из командировки в Иран. По информации подкаста, Сала въехала в Иран 12 декабря 2024 года по журналистской визе и должна была вернуться в Италию 20 декабря 2024 года. Журналистка была задержана 19 декабря 2024 года полицией Тегерана. Сала вернулась на родину 8 января, в аэропорту ее встретили премьер Италии Джорджа Мелони и глава МИД Антонио Таяни.
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