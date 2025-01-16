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Кандидат в министры финансов США призвал к контролю экспорта ИИ-технологий
Кандидат в министры финансов США призвал к контролю экспорта ИИ-технологий - РИА Новости, 16.01.2025
Кандидат в министры финансов США призвал к контролю экспорта ИИ-технологий
Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил о необходимости строгого контроля за экспортом передовых технологий, включая искусственный интеллект РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:50:00+03:00
2025-01-16T19:50:00+03:00
2025-01-16T19:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 янв – РИА Новости. Кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент заявил о необходимости строгого контроля за экспортом передовых технологий, включая искусственный интеллект и производство микрочипов, чтобы сохранить лидерство страны в этой сфере. "Мы должны иметь жесткий процесс в отношении экспорта технологий, которые могут быть использованы в искусственном интеллекте, квантовых вычислениях, системах наблюдения и микрочипах. США должны сохранить свое лидерство благодаря продуманной политике", – сказал он во время слушаний в сенате, посвященных утверждению его кандидатуры. Говоря о конкуренции США и КНР в экономической сфере, Бессент отметил, что экономика азиатской страны является "наиболее несбалансированной в мировой истории" и "использует излишки для финансирования военной мощи". "Мы должны понимать, что Китай направляет свои ресурсы на развитие военной машины, и это требует от нас соответствующих мер", – подчеркнул он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, китай
В мире, Технологии, США, Китай
Кандидат в министры финансов США призвал к контролю экспорта ИИ-технологий
Кандидат на пост министра финансов США Бессент призвал контролировать экспорт ИИ