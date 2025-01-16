https://ria.ru/20250116/hrw-1994075233.html

HRW в отчете проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области

HRW в отчете проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.01.2025

HRW в отчете проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в ежегодном отчете по Украине проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области, лишь сухо сообщив о... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T20:05:00+03:00

2025-01-16T20:05:00+03:00

2025-01-16T20:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

родион мирошник

владимир путин

вооруженные силы украины

human rights watch

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в ежегодном отчете по Украине проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области, лишь сухо сообщив о самом факте вторжения. Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что по мере освобождения от ВСУ территорий, в том числе в Курской области, появляются всё новые и новые свидетельства мародерства украинских боевиков, а также уничтожения ими мирного населения, не желавшего уезжать. Однако в отчете HRW теме атаки украинских военных на Курскую область посвящены лишь два предложения. "В августе Украина начала вторжение в Курскую область России. На момент написания статьи украинские силы, как сообщается, контролировали там около 800 квадратных километров, включая город Суджа, где они создали военную администрацию", - таким образом организация осветила нападение. Тема аналогично не раскрывается и в отчете организации по России. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются военными следователями Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250116/hrw-1994063224.html

https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994074655.html

россия

курская область

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россия, курская область, украина, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, human rights watch