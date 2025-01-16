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HRW в отчете проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:05 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/hrw-1994075233.html
HRW в отчете проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области
HRW в отчете проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.01.2025
HRW в отчете проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в ежегодном отчете по Украине проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области, лишь сухо сообщив о... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T20:05:00+03:00
2025-01-16T20:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
родион мирошник
владимир путин
вооруженные силы украины
human rights watch
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в ежегодном отчете по Украине проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области, лишь сухо сообщив о самом факте вторжения. Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что по мере освобождения от ВСУ территорий, в том числе в Курской области, появляются всё новые и новые свидетельства мародерства украинских боевиков, а также уничтожения ими мирного населения, не желавшего уезжать. Однако в отчете HRW теме атаки украинских военных на Курскую область посвящены лишь два предложения. "В августе Украина начала вторжение в Курскую область России. На момент написания статьи украинские силы, как сообщается, контролировали там около 800 квадратных километров, включая город Суджа, где они создали военную администрацию", - таким образом организация осветила нападение. Тема аналогично не раскрывается и в отчете организации по России. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются военными следователями Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250116/hrw-1994063224.html
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россия, курская область, украина, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, human rights watch
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Human Rights Watch
HRW в отчете проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области

HRW в отчете по Украине проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в ежегодном отчете по Украине проигнорировала тему преступлений ВСУ в Курской области, лишь сухо сообщив о самом факте вторжения.
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что по мере освобождения от ВСУ территорий, в том числе в Курской области, появляются всё новые и новые свидетельства мародерства украинских боевиков, а также уничтожения ими мирного населения, не желавшего уезжать. Однако в отчете HRW теме атаки украинских военных на Курскую область посвящены лишь два предложения.
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"В августе Украина начала вторжение в Курскую область России. На момент написания статьи украинские силы, как сообщается, контролировали там около 800 квадратных километров, включая город Суджа, где они создали военную администрацию", - таким образом организация осветила нападение.
Тема аналогично не раскрывается и в отчете организации по России.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются военными следователями Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаРодион МирошникВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныHuman Rights Watch
 
 
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