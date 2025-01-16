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HRW зафиксировала пытки российских военнопленных в украинском плену
HRW зафиксировала пытки российских военнопленных в украинском плену - РИА Новости, 16.01.2025
HRW зафиксировала пытки российских военнопленных в украинском плену
Правозащитная организация Human Rights Watch отметила случаи пыток и жестокого обращения с военнослужащими РФ в украинском плену, следует из ее ежегодного... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:28:00+03:00
2025-01-16T19:28:00+03:00
2025-01-16T19:28:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Правозащитная организация Human Rights Watch отметила случаи пыток и жестокого обращения с военнослужащими РФ в украинском плену, следует из ее ежегодного отчета по Украине со ссылкой на наблюдения миссии ООН. "Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала случаи пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными на начальных этапах плена, которые за редкими исключениями прекратились по прибытии в официальные места интернирования", - говорится в отчете. Организация при этом утверждает, что условия содержания российских военнопленных "в целом соответствовали международным стандартам". Ранее в октябре 2024 года УВКПЧ ООН опубликовало периодический доклад о ситуации на Украине, охвативший период с 1 июня по 31 августа 2024 года. В нем говорится, что более половины из 205 опрошенных ООН российских военнопленных на Украине подвергались пыткам. По данным УВКПЧ, основные методы пыток и жестокого обращения включали жестокие избиения, в том числе целенаправленные удары по коленям и суставам, угрозы смертью или физическим насилием, а также поражение электрическим током.
https://ria.ru/20241001/ukraina-1975676740.html
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в мире, украина, россия, оон, human rights watch
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, ООН, Human Rights Watch
HRW зафиксировала пытки российских военнопленных в украинском плену
Human Rights Watch заявила о пытках российских военнопленных в украинском плену