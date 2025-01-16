https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1994002958.html

Судьбу Гренландии должны определять ее жители, заявила Захарова

Судьбу Гренландии должны определять ее жители, заявила Захарова - РИА Новости, 16.01.2025

Судьбу Гренландии должны определять ее жители, заявила Захарова

Судьбу Гренландии должны определять ее жители, право на самоопределение гарантировано уставом ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T14:24:00+03:00

2025-01-16T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Судьбу Гренландии должны определять ее жители, право на самоопределение гарантировано уставом ООН, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Право Гренландии на самоопределение гарантировано уставом Организации Объединенных Наций. Оно признано и оформлено в Дании на законодательном уровне, а ее судьбу, наверное, все-таки должны определять сами жители этого региона, сами гренландцы, без вмешательства извне", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя риторику избранного президента США Дональда Трампа о желании купить Гренландию, а также сообщения о возможном военном давлении на Данию (Гренландия является ее частью) со стороны Штатов.По ее словам, и руководство острова, и представители местных политических партий отмечают, что Гренландия "не продается", а приоритетной задачей называют образование независимого государства.Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250116/ac-1993958292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гренландия, россия, оон, в мире