Дания годами угрожает Гренландии, заявил экс-глава МИД острова
Броберг: Дания годами угрожает Гренландии, чтобы помешать независимости
© AP Photo / Felipe DanaТасиилак, Гренландия
© AP Photo / Felipe Dana
Тасиилак, Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 16 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дания годами угрожает Гренландии каждый раз, когда поднимается вопрос о независимости острова, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Гренландии, председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг.
"Каждый раз, когда мы говорим о независимости, они (датчане – ред.) угрожают нам. Они говорят: "Если вы это сделаете, вы больше никогда не поедете в Данию, у вас не будет образования и тд". Мы всегда слышим угрозы, когда говорим о независимости", - сказал Броберг, занимавший пост главы МИД в 2021 году.
Броберг добавил, что, например, в 2018 году, когда его партия баллотировалась в парламент и он сказал, что есть план о обретении независимости, премьер-министр Дании обратился к национальным СМИ и сказал, что это нереалистично.
"Даже по сей день датские политики заявляют: "Нет, нет, мы никогда не сделаем ничего подобного (независимость Гренландии – ред.)". Похоже, что они даже не соблюдают закон о самоуправлении в том, что касается независимости. Но у нас есть проблема в том, что есть политические партии, которые публично выступают за независимость без каких-либо планов, но на самом деле не хотят её", - подчеркнул собеседник агентства.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.