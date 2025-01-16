Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии назвали сроки провозглашения независимости - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993943458.html
В Гренландии назвали сроки провозглашения независимости
В Гренландии назвали сроки провозглашения независимости - РИА Новости, 16.01.2025
В Гренландии назвали сроки провозглашения независимости
Процедура обретения Гренландией независимости посредством референдума может занять три года, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Гренландии,... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:36:00+03:00
2025-01-16T05:36:00+03:00
в мире
гренландия
дания
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9281f4d5549c4580a3e3dca24f27c5d0.jpg
НУУК (Гренландия), 16 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Процедура обретения Гренландией независимости посредством референдума может занять три года, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Гренландии, председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг. "Это может занять два дня, это может занять два месяца, это может занять два года. Планы, которые мы разработали, основаны на нашем выходе из ЕС в 80-х годах. Мы проголосовали в 82-м и вышли в 85-м. "Брексит" также занял три года, поэтому мы продолжаем говорить, что речь идет о трехлетнем периоде. Самое важное для нас - это запустить сам процесс", - сказал Броберг, занимавший пост главы МИД в 2021 году. Броберг добавил, что у его партии есть очень четкий план выхода из состава Королевства Дания, и что в случае победы на парламентских выборах в апреле 2025 года его партия в тот же день подаст заявку на проведение референдума о независимости. "И тогда мы проголосуем. И тогда мы выдвинем предложение, над которым мы работаем, о том, что мы уведомим Данию о том, что мы вводим в действие статью 21 закона о самоуправлении, чтобы выйти из состава Датского королевства", - подчеркнул депутат. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993937302.html
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html
гренландия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_401b9f815d78f633430292de362ab1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, Евросоюз
В Гренландии назвали сроки провозглашения независимости

Экс-глава МИД Гренландии Броберг: получение независимости может занять три года

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГород Нуук на острове Гренландия
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НУУК (Гренландия), 16 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Процедура обретения Гренландией независимости посредством референдума может занять три года, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Гренландии, председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг.
"Это может занять два дня, это может занять два месяца, это может занять два года. Планы, которые мы разработали, основаны на нашем выходе из ЕС в 80-х годах. Мы проголосовали в 82-м и вышли в 85-м. "Брексит" также занял три года, поэтому мы продолжаем говорить, что речь идет о трехлетнем периоде. Самое важное для нас - это запустить сам процесс", - сказал Броберг, занимавший пост главы МИД в 2021 году.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Гренландии рассказали, сколько жителей острова хотят стать американцами
03:11
Броберг добавил, что у его партии есть очень четкий план выхода из состава Королевства Дания, и что в случае победы на парламентских выборах в апреле 2025 года его партия в тот же день подаст заявку на проведение референдума о независимости.
"И тогда мы проголосуем. И тогда мы выдвинем предложение, над которым мы работаем, о том, что мы уведомим Данию о том, что мы вводим в действие статью 21 закона о самоуправлении, чтобы выйти из состава Датского королевства", - подчеркнул депутат.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Маяк на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Жители Гренландии хотят независимости, заявил премьер
13 января, 19:05
 
В миреГренландияДанияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала