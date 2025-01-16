В Гренландии назвали сроки провозглашения независимости
Экс-глава МИД Гренландии Броберг: получение независимости может занять три года
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 16 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Процедура обретения Гренландией независимости посредством референдума может занять три года, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Гренландии, председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг.
"Это может занять два дня, это может занять два месяца, это может занять два года. Планы, которые мы разработали, основаны на нашем выходе из ЕС в 80-х годах. Мы проголосовали в 82-м и вышли в 85-м. "Брексит" также занял три года, поэтому мы продолжаем говорить, что речь идет о трехлетнем периоде. Самое важное для нас - это запустить сам процесс", - сказал Броберг, занимавший пост главы МИД в 2021 году.
Броберг добавил, что у его партии есть очень четкий план выхода из состава Королевства Дания, и что в случае победы на парламентских выборах в апреле 2025 года его партия в тот же день подаст заявку на проведение референдума о независимости.
"И тогда мы проголосуем. И тогда мы выдвинем предложение, над которым мы работаем, о том, что мы уведомим Данию о том, что мы вводим в действие статью 21 закона о самоуправлении, чтобы выйти из состава Датского королевства", - подчеркнул депутат.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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