https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993943458.html

В Гренландии назвали сроки провозглашения независимости

В Гренландии назвали сроки провозглашения независимости - РИА Новости, 16.01.2025

В Гренландии назвали сроки провозглашения независимости

Процедура обретения Гренландией независимости посредством референдума может занять три года, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Гренландии,... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T05:36:00+03:00

2025-01-16T05:36:00+03:00

2025-01-16T05:36:00+03:00

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НУУК (Гренландия), 16 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Процедура обретения Гренландией независимости посредством референдума может занять три года, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Гренландии, председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг. "Это может занять два дня, это может занять два месяца, это может занять два года. Планы, которые мы разработали, основаны на нашем выходе из ЕС в 80-х годах. Мы проголосовали в 82-м и вышли в 85-м. "Брексит" также занял три года, поэтому мы продолжаем говорить, что речь идет о трехлетнем периоде. Самое важное для нас - это запустить сам процесс", - сказал Броберг, занимавший пост главы МИД в 2021 году. Броберг добавил, что у его партии есть очень четкий план выхода из состава Королевства Дания, и что в случае победы на парламентских выборах в апреле 2025 года его партия в тот же день подаст заявку на проведение референдума о независимости. "И тогда мы проголосуем. И тогда мы выдвинем предложение, над которым мы работаем, о том, что мы уведомим Данию о том, что мы вводим в действие статью 21 закона о самоуправлении, чтобы выйти из состава Датского королевства", - подчеркнул депутат. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993937302.html

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в мире, гренландия, дания, евросоюз