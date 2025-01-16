В Гренландии рассказали, сколько жителей острова хотят стать американцами
Экс-глава МИД Броберг: лишь 0,0001% жителей Гренландии хотят стать американцами
© AP Photo / Felipe DanaТасиилак, Гренландия
© AP Photo / Felipe Dana
Тасиилак, Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 16 янв — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Лишь 0.0001% гренландцев хотят стать американцами, 75% населения Гренландии хотят независимости от Дании, заявил в интервью РИА Новости депутат парламента Гренландии, председатель главной оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг.
"Всего 0,0001% населения. Семьдесят пять процентов выступают за независимость, но лишь незначительное меньшинство — за то, чтобы стать американскими гражданами", — сказал Броберг, возглавлявший МИД острова в 2021 году.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.