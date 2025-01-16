https://ria.ru/20250116/grazhdanstvo-1993936540.html
МВД назвало основания для получения ребенком гражданства России
МВД назвало основания для получения ребенком гражданства России - РИА Новости, 16.01.2025
МВД назвало основания для получения ребенком гражданства России
Для получения гражданства России недостаточно лишь одного факта рождения ребенка в стране, хотя это тоже важное условие, всего же необходимо наличие пяти... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T02:48:00+03:00
2025-01-16T02:48:00+03:00
2025-01-16T10:20:00+03:00
россия
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Для получения гражданства России недостаточно лишь одного факта рождения ребенка в стране, хотя это тоже важное условие, всего же необходимо наличие пяти ключевых оснований, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости."Ребенок приобретает гражданство России, если на день его рождения оба родителя или единственный родитель имеют гражданство Российской Федерации; один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой является лицом без гражданства; один из родителей имеет гражданство России, а другой — иностранного государства, при условии, что ребенок родился в Российской Федерации; один из родителей — гражданин России, а другой — иностранец, при условии, что ребенок родился за пределами Российской Федерации, но не приобрел гражданство иностранного государства по рождению; оба родителя или единственный родитель являются иностранцами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в России, при условии, что ребенок родился в Российской Федерации и не приобрел гражданство иностранного государства по рождению", — говорится в материалах министерства. Ведомство поясняет, что при условии рождения ребенка за пределами России и не приобретения там гражданства, необходимо предоставить документ полномочного органа иностранного государства, подтверждающий отсутствие основания предоставления ребенку гражданства этого государства по рождению. "Стоит уточнить, что под рождением в Российской Федерации подразумевается и появление ребенка на свет на водном или воздушном судне, имеющем национальную принадлежность нашей страны. Отметим также, что если родители ребенка неизвестны, то он приобретает гражданство Российской Федерации по рождению в том случае, если в течение шести месяцев со дня его обнаружения не будет установлено, что он имеет гражданство (подданство) другого государства", — заключает МВД.
https://ria.ru/20240905/grazhdanstvo-1786294820.html
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россия
МВД назвало основания для получения ребенком гражданства России
МВД: для получения гражданства недостаточно факта рождения ребенка в России
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Для получения гражданства России недостаточно лишь одного факта рождения ребенка в стране, хотя это тоже важное условие, всего же необходимо наличие пяти ключевых оснований, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Ребенок приобретает гражданство России
, если на день его рождения оба родителя или единственный родитель имеют гражданство Российской Федерации; один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой является лицом без гражданства; один из родителей имеет гражданство России, а другой — иностранного государства, при условии, что ребенок родился в Российской Федерации; один из родителей — гражданин России, а другой — иностранец, при условии, что ребенок родился за пределами Российской Федерации, но не приобрел гражданство иностранного государства по рождению; оба родителя или единственный родитель являются иностранцами или лицами без гражданства, постоянно проживающими в России, при условии, что ребенок родился в Российской Федерации и не приобрел гражданство иностранного государства по рождению", — говорится в материалах министерства.
Ведомство поясняет, что при условии рождения ребенка за пределами России и не приобретения там гражданства, необходимо предоставить документ полномочного органа иностранного государства, подтверждающий отсутствие основания предоставления ребенку гражданства этого государства по рождению.
"Стоит уточнить, что под рождением в Российской Федерации подразумевается и появление ребенка на свет на водном или воздушном судне, имеющем национальную принадлежность нашей страны. Отметим также, что если родители ребенка неизвестны, то он приобретает гражданство Российской Федерации по рождению в том случае, если в течение шести месяцев со дня его обнаружения не будет установлено, что он имеет гражданство (подданство) другого государства", — заключает МВД.