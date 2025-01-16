https://ria.ru/20250116/granitsa-1994043342.html
Азербайджан и Армения начинают работы по делимитации госграницы
Азербайджан и Армения начинают работы по делимитации госграницы - РИА Новости, 16.01.2025
Азербайджан и Армения начинают работы по делимитации госграницы
Члены государственных комиссий Азербайджана и Армении в ходе встречи в четверг пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T17:25:00+03:00
2025-01-16T17:25:00+03:00
2025-01-16T17:25:00+03:00
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БАКУ, 16 янв - РИА Новости. Члены государственных комиссий Азербайджана и Армении в ходе встречи в четверг пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы двух стран с северного участка, сообщает пресс-служба государственной комиссии Азербайджана по делимитации государственной границы с Арменией. В четверг на границе между двумя странами под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьера Армении Мгера Григоряна состоялась одиннадцатая встреча азербайджанской госкомиссии по делимитации государственной границы между двумя государствами и армянской комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности с соседней республикой. "В ходе встречи Стороны продолжили обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ и пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы с северного участка – с района точки стыка границ Азербайджанской Республики, Республики Армения и Грузии и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Азербайджанской Республики и Республики Армения с Исламской Республикой Иран", - говорится в сообщении.
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в мире, азербайджан, армения, грузия, шахин мустафаев, мгер григорян
В мире, Азербайджан, Армения, Грузия, Шахин Мустафаев, Мгер Григорян
Азербайджан и Армения начинают работы по делимитации госграницы
Азербайджан и Армения решили начать делимитацию границы с северного участка