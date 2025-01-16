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Суд продлил домашний арест супруге политика Гозмана* по делу о контрабанде

Суд продлил домашний арест супруге политика Гозмана* по делу о контрабанде - РИА Новости, 16.01.2025

Суд продлил домашний арест супруге политика Гозмана* по делу о контрабанде

Столичный суд продлил срок содержания под домашним арестом супруге политика Леонида Гозмана* (признан в РФ иноагентом) Марине Егоровой по уголовному делу о... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T05:23:00+03:00

2025-01-16T05:23:00+03:00

2025-01-16T05:23:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Столичный суд продлил срок содержания под домашним арестом супруге политика Леонида Гозмана* (признан в РФ иноагентом) Марине Егоровой по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Суд продлил домашний арест по ходатайству следствия. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал собеседник агентства. Ранее адвокат Егоровой Михаил Бирюков рассказал РИА Новости, что Егорову задержали 3 октября 2024 года. В Россию она приехала из-за границы еще в августе, чтобы читать курс лекций студентам. После обыска в московской квартире и на даче Лефортовский суд Москвы отправил женщину под домашний арест. Егоровой вменяют часть 3 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда, совершенная группой лиц"). Наказание по ней - от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет. Адвокат сообщал РИА Новости, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля "Мерседес", который вез вещи семьи Гозмана* и Егоровой. У него изъяли предметы "кухонно-бытовой утвари, а не "культурные ценности". По словам защитника, речь идет о столовых приборах - ложках и вилках из мельхиора и серебра, из наследства, которое осталось в семье от матери Леонида Гозмана.* Бирюков пояснял, что по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. Такого разрешения у водителя "Мерседеса" не было. Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Леониду Гозману* 8,5 лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta**, признанной в РФ экстремистской) с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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происшествия, россия, псков, facebook, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), telegram