Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил домашний арест супруге политика Гозмана* по делу о контрабанде - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/gozman-1993942911.html
Суд продлил домашний арест супруге политика Гозмана* по делу о контрабанде
Суд продлил домашний арест супруге политика Гозмана* по делу о контрабанде - РИА Новости, 16.01.2025
Суд продлил домашний арест супруге политика Гозмана* по делу о контрабанде
Столичный суд продлил срок содержания под домашним арестом супруге политика Леонида Гозмана* (признан в РФ иноагентом) Марине Егоровой по уголовному делу о... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T05:23:00+03:00
2025-01-16T05:23:00+03:00
происшествия
россия
псков
facebook
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804778806_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_71d4702cced53a3dd23faf25bc5cc3bd.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Столичный суд продлил срок содержания под домашним арестом супруге политика Леонида Гозмана* (признан в РФ иноагентом) Марине Егоровой по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. "Суд продлил домашний арест по ходатайству следствия. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал собеседник агентства. Ранее адвокат Егоровой Михаил Бирюков рассказал РИА Новости, что Егорову задержали 3 октября 2024 года. В Россию она приехала из-за границы еще в августе, чтобы читать курс лекций студентам. После обыска в московской квартире и на даче Лефортовский суд Москвы отправил женщину под домашний арест. Егоровой вменяют часть 3 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда, совершенная группой лиц"). Наказание по ней - от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет. Адвокат сообщал РИА Новости, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля "Мерседес", который вез вещи семьи Гозмана* и Егоровой. У него изъяли предметы "кухонно-бытовой утвари, а не "культурные ценности". По словам защитника, речь идет о столовых приборах - ложках и вилках из мельхиора и серебра, из наследства, которое осталось в семье от матери Леонида Гозмана.* Бирюков пояснял, что по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. Такого разрешения у водителя "Мерседеса" не было. Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Леониду Гозману* 8,5 лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta**, признанной в РФ экстремистской) с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250113/inoagent-1993538808.html
https://ria.ru/20250110/inoagent-1993201621.html
https://ria.ru/20250110/eydelman-1993032185.html
россия
псков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804778806_566:0:3054:1866_1920x0_80_0_0_5fc466ac0250b20965a2c2eefe98499e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, псков, facebook, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), telegram
Происшествия, Россия, Псков, Facebook, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Telegram
Суд продлил домашний арест супруге политика Гозмана* по делу о контрабанде

Суд продлил домашний арест супруге Гозмана Марине Егоровой по делу о контрабанде

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Гозман*
Леонид Гозман* - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Гозман*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Столичный суд продлил срок содержания под домашним арестом супруге политика Леонида Гозмана* (признан в РФ иноагентом) Марине Егоровой по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
"Суд продлил домашний арест по ходатайству следствия. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал собеседник агентства.
Максим Покровский* - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Признанному в России иноагентом Покровскому* грозит первый штраф
13 января, 19:58
Ранее адвокат Егоровой Михаил Бирюков рассказал РИА Новости, что Егорову задержали 3 октября 2024 года. В Россию она приехала из-за границы еще в августе, чтобы читать курс лекций студентам. После обыска в московской квартире и на даче Лефортовский суд Москвы отправил женщину под домашний арест.
Егоровой вменяют часть 3 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда, совершенная группой лиц"). Наказание по ней - от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
Адвокат сообщал РИА Новости, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля "Мерседес", который вез вещи семьи Гозмана* и Егоровой. У него изъяли предметы "кухонно-бытовой утвари, а не "культурные ценности". По словам защитника, речь идет о столовых приборах - ложках и вилках из мельхиора и серебра, из наследства, которое осталось в семье от матери Леонида Гозмана.*
Дарья Богданова* - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Внучке Чкалова грозит первый штраф за нарушение закона об иноагентах
10 января, 20:59
Бирюков пояснял, что по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. Такого разрешения у водителя "Мерседеса" не было.
Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Леониду Гозману* 8,5 лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти).
Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta**, признанной в РФ экстремистской) с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
ВС отклонил жалобу Эйдельман* на отказ в снятии статуса иноагента
10 января, 01:19
 
ПроисшествияРоссияПсковFacebookМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала