https://ria.ru/20250116/gosizmena-1994085459.html

Житель Пензы получил 12 лет колонии за помощь ВСУ

Житель Пензы получил 12 лет колонии за помощь ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025

Житель Пензы получил 12 лет колонии за помощь ВСУ

Пензенский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, связанной с денежным переводом на помощь... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T21:04:00+03:00

2025-01-16T21:04:00+03:00

2025-01-16T21:04:00+03:00

происшествия

россия

пензенская область

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, связанной с денежным переводом на помощь вооруженным силам Украины, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ. Суд установил, что фигурант дела, придерживаясь оппозиционных и антироссийских взглядов, в феврале 2022 года со своего банковского счета перевел денежные средства в украинский банк, указав в комментариях к переводу: "Благотворительное пожертвование на вооруженные силы Украины". "Приговором Пензенского областного суда житель Пензенской области, 2002 года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена" с назначением наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Дело расследовал следственный отдел областного УФСБ России. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20250116/mash-1993990164.html

россия

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, пензенская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)