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Житель Пензы получил 12 лет колонии за помощь ВСУ
Житель Пензы получил 12 лет колонии за помощь ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025
Житель Пензы получил 12 лет колонии за помощь ВСУ
Пензенский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, связанной с денежным переводом на помощь... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T21:04:00+03:00
2025-01-16T21:04:00+03:00
2025-01-16T21:04:00+03:00
происшествия
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вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САРАТОВ, 16 янв - РИА Новости. Пензенский областной суд приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, связанной с денежным переводом на помощь вооруженным силам Украины, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ. Суд установил, что фигурант дела, придерживаясь оппозиционных и антироссийских взглядов, в феврале 2022 года со своего банковского счета перевел денежные средства в украинский банк, указав в комментариях к переводу: "Благотворительное пожертвование на вооруженные силы Украины". "Приговором Пензенского областного суда житель Пензенской области, 2002 года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена" с назначением наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Дело расследовал следственный отдел областного УФСБ России. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, пензенская область, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Пензенская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель Пензы получил 12 лет колонии за помощь ВСУ
Мужчина в Пензе получил 12 лет колонии по делу о госизмене за перевод денег ВСУ