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В ГД предложили запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним - РИА Новости, 16.01.2025
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09:39 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/gosduma-1993957161.html
В ГД предложили запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним
В ГД предложили запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним - РИА Новости, 16.01.2025
В ГД предложили запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним
Нужно законодательно запретить продавать пневматическое оружие людям, не достигшим 18-летнего возраста, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T09:39:00+03:00
2025-01-16T09:39:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Нужно законодательно запретить продавать пневматическое оружие людям, не достигшим 18-летнего возраста, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"), комментируя инцидент в Рязани. Ранее УМВД по Рязанской области сообщило, что в Рязани восьмиклассник по неосторожности выстрелил в сверстника из купленного на маркетплейсе игрушечного пистолета, который заряжается пластмассовыми шариками. В министерстве образования и молодежной политики региона рассказали РИА Новости, что ученику оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. В министерстве здравоохранения области журналистам сообщили, что ученик получил ушиб мягких тканей и отпущен домой. "Пневмат были куплен на маркетплейсе. Считаю правильным законодательно разрешить продавать пневматическое оружие только людям, достигшим 18-летнего возраста. Чтобы пули перестали калечить наших детей", - сказал Гусев. По его словам, участились случаи трагических инцидентов, когда подростки получают серьезные травмы от игрушечных и пневматических пистолетов. Гусев привел в пример случаи, когда в рязанской школе 14-летний ученик выстрелил в одноклассника, а в Подмосковье девятиклассник выстрелил себе в висок - и в той, и в другой ситуации пришлось обращаться за помощью к врачам. "По поводу пневматического оружия. Его мощность более 3 Дж можно купить только с 18 лет. Однако пневматику с мощностью до 3 Дж могут приобрести даже несовершеннолетние. Значение в 3 Дж примерно в 30 раз меньше, чем у боевых аналогов (от 90 единиц). Кроме того, пневматическое оружие с энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 миллиметра можно приобрести без лицензии с 18 лет", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20250115/pistolet-1993854250.html
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
В ГД предложили запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним

Депутат Гусев предложил запретить продажу пневматического оружия людям до 18 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Нужно законодательно запретить продавать пневматическое оружие людям, не достигшим 18-летнего возраста, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"), комментируя инцидент в Рязани.
Ранее УМВД по Рязанской области сообщило, что в Рязани восьмиклассник по неосторожности выстрелил в сверстника из купленного на маркетплейсе игрушечного пистолета, который заряжается пластмассовыми шариками. В министерстве образования и молодежной политики региона рассказали РИА Новости, что ученику оказана первая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет. В министерстве здравоохранения области журналистам сообщили, что ученик получил ушиб мягких тканей и отпущен домой.
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"Пневмат были куплен на маркетплейсе. Считаю правильным законодательно разрешить продавать пневматическое оружие только людям, достигшим 18-летнего возраста. Чтобы пули перестали калечить наших детей", - сказал Гусев.
По его словам, участились случаи трагических инцидентов, когда подростки получают серьезные травмы от игрушечных и пневматических пистолетов.
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Гусев привел в пример случаи, когда в рязанской школе 14-летний ученик выстрелил в одноклассника, а в Подмосковье девятиклассник выстрелил себе в висок - и в той, и в другой ситуации пришлось обращаться за помощью к врачам.
"По поводу пневматического оружия. Его мощность более 3 Дж можно купить только с 18 лет. Однако пневматику с мощностью до 3 Дж могут приобрести даже несовершеннолетние. Значение в 3 Дж примерно в 30 раз меньше, чем у боевых аналогов (от 90 единиц). Кроме того, пневматическое оружие с энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 миллиметра можно приобрести без лицензии с 18 лет", - подчеркнул парламентарий.
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