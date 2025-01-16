https://ria.ru/20250116/gosduma-1993944022.html

В Госдуме сделали неожиданное предложение советникам Трампа

В Госдуме сделали неожиданное предложение советникам Трампа - РИА Новости, 16.01.2025

В Госдуме сделали неожиданное предложение советникам Трампа

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал советников избранного президента США Дональда Трампа не "изобретать... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T06:02:00+03:00

2025-01-16T06:02:00+03:00

2025-01-16T07:46:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал советников избранного президента США Дональда Трампа не "изобретать велосипед" для прекращения конфликта на Украине, а придерживаться условий, озвученных президентом России Владимиром Путиным. Ранее агентство Рейтер сообщило, что большинство советников избранного президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта. "Советникам Трампа не нужно "изобретать велосипед", ища пути и рисуя планы по прекращению военного конфликта на Украине. Все уже придумано и озвучено до них. Достаточно изучить тезисы президента России Владимира Путина. Пока Зеленский множит планы продолжения войны для Украины, лидер России предложил реальный план мира, который станет залогом спокойствия для всей Европы", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Трампу еще предстоит исправить целый ворох геополитических ошибок, которые допустил его предшественник Джо Байден, методично толкая мир в "объятия ядерного апокалипсиса". "Только личная встреча и мирный российско-американский диалог двух лидеров великих держав, учитывающий интересы каждого, может привести к снижению градуса эскалации, искусственно задранный уходящей администрацией США во главе с Байденом", - сказал Шеремет.

https://ria.ru/20250115/dogovor-1993862696.html

https://ria.ru/20250115/gosduma-1993806766.html

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в мире, сша, дональд трамп, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф