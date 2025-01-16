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В ГД внесут проект об увеличении пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 16.01.2025
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04:09 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/gosduma-1993939662.html
В ГД внесут проект об увеличении пособия по уходу за ребенком
В ГД внесут проект об увеличении пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 16.01.2025
В ГД внесут проект об увеличении пособия по уходу за ребенком
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается увеличить... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T04:09:00+03:00
2025-01-16T04:09:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя, а также установить, что минимальный размер данного пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статью 11.2 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". "Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60% среднего заработка, а также установление минимального размера пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ по месту жительства в соответствии с ФЗ…"О прожиточном минимуме в РФ", - сказано в пояснительной записке. Авторы законопроекта отмечают, что согласно действующему законодательству при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. По их словам, если женщина не работала, была уволена в связи с ликвидацией предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия, который с учётом индексации составляет 9227,24 рубля, что является ниже регионального прожиточного минимума на ребёнка. "Мы слышим очень много призывов к нашим девушкам, женщинам рожать и желательно в молодом возрасте, обещаются различные меры поддержки и помощи. При этом на сегодня мамы в декрете получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в среднем 15-20 тысяч рублей в месяц, а минимальный его размер и вовсе немногим больше 9 000 рублей. Это даже меньше, чем установленный региональный прожиточный минимум на ребёнка в любом регионе России. А на эти деньги малыша нужно кормить, одевать, лечить и многое другое. Неудивительно, что женщины в России не торопятся становиться мамами, пока не накопят финансовую подушку, ведь прожить на эти деньги с ребёнком на руках просто невозможно. Мы предлагаем увеличить данное пособие по уходу за ребёнком хотя бы до 60% от средней зарплаты, которую женщина получала до декрета, а минимальный размер этой выплаты приравнять к прожиточному минимуму на ребёнка в регионе. Это будет хоть и небольшим, но подспорьем для молодой семьи", – пояснил РИА Новости Слуцкий. По мнению авторов инициативы, увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет способствовать росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению их благосостояния.
https://ria.ru/20250114/gosduma-1993656884.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
В ГД внесут проект об увеличении пособия по уходу за ребенком

ЛДПР предложила увеличить пособие по уходу за ребенком до полутора лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя, а также установить, что минимальный размер данного пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статью 11.2 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".
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"Положения законопроекта предусматривают установление размера пособия по уходу за ребенком на уровне 60% среднего заработка, а также установление минимального размера пособия на уровне 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ по месту жительства в соответствии с ФЗ…"О прожиточном минимуме в РФ", - сказано в пояснительной записке.
Авторы законопроекта отмечают, что согласно действующему законодательству при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. По их словам, если женщина не работала, была уволена в связи с ликвидацией предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия, который с учётом индексации составляет 9227,24 рубля, что является ниже регионального прожиточного минимума на ребёнка.
"Мы слышим очень много призывов к нашим девушкам, женщинам рожать и желательно в молодом возрасте, обещаются различные меры поддержки и помощи. При этом на сегодня мамы в декрете получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в среднем 15-20 тысяч рублей в месяц, а минимальный его размер и вовсе немногим больше 9 000 рублей. Это даже меньше, чем установленный региональный прожиточный минимум на ребёнка в любом регионе России. А на эти деньги малыша нужно кормить, одевать, лечить и многое другое. Неудивительно, что женщины в России не торопятся становиться мамами, пока не накопят финансовую подушку, ведь прожить на эти деньги с ребёнком на руках просто невозможно. Мы предлагаем увеличить данное пособие по уходу за ребёнком хотя бы до 60% от средней зарплаты, которую женщина получала до декрета, а минимальный размер этой выплаты приравнять к прожиточному минимуму на ребёнка в регионе. Это будет хоть и небольшим, но подспорьем для молодой семьи", – пояснил РИА Новости Слуцкий.
По мнению авторов инициативы, увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет способствовать росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению их благосостояния.
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