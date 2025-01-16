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В Госдуме рассказали, кому доступно бесплатное ЭКО - РИА Новости, 16.01.2025
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02:51 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/gosduma-1993936683.html
В Госдуме рассказали, кому доступно бесплатное ЭКО
В Госдуме рассказали, кому доступно бесплатное ЭКО - РИА Новости, 16.01.2025
В Госдуме рассказали, кому доступно бесплатное ЭКО
Бесплатное прохождение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) доступно всем гражданам России, имеющим полис ОМС, для участия в программе необходимо... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T02:51:00+03:00
2025-01-16T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бесплатное прохождение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) доступно всем гражданам России, имеющим полис ОМС, для участия в программе необходимо официальное подтверждение диагноза "бесплодие", а также отсутствие медицинских противопоказаний к проведению данной процедуры, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. "Сегодня бесплатное прохождение процедуры ЭКО доступно всем гражданам нашей страны, которые имеют полис ОМС. Для участия в программе необходимо официальное подтверждение диагноза "бесплодие", а также отсутствие медицинских противопоказаний к проведению процедуры ЭКО", - рассказала Фролова. Парламентарий отметила, что процедура ЭКО – это один из надежных и эффективных методов лечения, который помогает множеству пар реализовать свою мечту о родительстве. По её словам, федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" действует с 2019 года. "Получить медицинскую помощь по экстракорпоральному оплодотворению по полису ОМС можно в любой медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по акушерству и гинекологии, в том числе на услуги искусственного оплодотворения, и участвующей в программе обязательного медицинского страхования. Список таких клиник доступен на сайте Минздрава РФ или региональных органов здравоохранения", - добавила она. Фролова подчеркнула, что до проведения данной процедуры необходимо обязательно пройти консультацию у врача-репродуктолога, который проведет супружеской паре необходимые обследования, кроме того, сформирует индивидуальный план лечения, учитывая особенности здоровья супругов. Процедура ЭКО проводится в несколько этапов, и при удачном исходе наступает долгожданная беременность, добавила она. "По закону каждый пациент может получить квоту на бесплатное ЭКО неограниченное количество раз, пока не удастся достигнуть положительного результата. Однако стоит учитывать, что между попытками обычно делается перерыв для восстановления организма, потому что процедура ЭКО, как и любая другая медицинская услуга, сопряжена с определенными рисками. Длительный срок покоя после проведенной процедуры обусловлен необходимостью восстановления органов репродуктивной системы, лечения имеющихся осложнений, нормализации психоэмоционального настроя женщины", - отметила депутат. Фролова уточнила, что одинокие женщины также могут воспользоваться программой бесплатного ЭКО по полису ОМС, которая предоставляет широкие возможности для тех, кто мечтает о ребенке.
https://ria.ru/20250114/gosduma-1993656884.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, кому доступно бесплатное ЭКО

Депутат Фролова: бесплатное ЭКО доступно при подтверждении диагноза бесплодие

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бесплатное прохождение процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) доступно всем гражданам России, имеющим полис ОМС, для участия в программе необходимо официальное подтверждение диагноза "бесплодие", а также отсутствие медицинских противопоказаний к проведению данной процедуры, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.
"Сегодня бесплатное прохождение процедуры ЭКО доступно всем гражданам нашей страны, которые имеют полис ОМС. Для участия в программе необходимо официальное подтверждение диагноза "бесплодие", а также отсутствие медицинских противопоказаний к проведению процедуры ЭКО", - рассказала Фролова.
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Парламентарий отметила, что процедура ЭКО – это один из надежных и эффективных методов лечения, который помогает множеству пар реализовать свою мечту о родительстве. По её словам, федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" действует с 2019 года.
"Получить медицинскую помощь по экстракорпоральному оплодотворению по полису ОМС можно в любой медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по акушерству и гинекологии, в том числе на услуги искусственного оплодотворения, и участвующей в программе обязательного медицинского страхования. Список таких клиник доступен на сайте Минздрава РФ или региональных органов здравоохранения", - добавила она.
Фролова подчеркнула, что до проведения данной процедуры необходимо обязательно пройти консультацию у врача-репродуктолога, который проведет супружеской паре необходимые обследования, кроме того, сформирует индивидуальный план лечения, учитывая особенности здоровья супругов. Процедура ЭКО проводится в несколько этапов, и при удачном исходе наступает долгожданная беременность, добавила она.
"По закону каждый пациент может получить квоту на бесплатное ЭКО неограниченное количество раз, пока не удастся достигнуть положительного результата. Однако стоит учитывать, что между попытками обычно делается перерыв для восстановления организма, потому что процедура ЭКО, как и любая другая медицинская услуга, сопряжена с определенными рисками. Длительный срок покоя после проведенной процедуры обусловлен необходимостью восстановления органов репродуктивной системы, лечения имеющихся осложнений, нормализации психоэмоционального настроя женщины", - отметила депутат.
Фролова уточнила, что одинокие женщины также могут воспользоваться программой бесплатного ЭКО по полису ОМС, которая предоставляет широкие возможности для тех, кто мечтает о ребенке.
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