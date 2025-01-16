https://ria.ru/20250116/gosduma-1993935480.html

В Госдуме напомнили о продлении отпуска работнику в случае его болезни

В Госдуме напомнили о продлении отпуска работнику в случае его болезни - РИА Новости, 16.01.2025

В Госдуме напомнили о продлении отпуска работнику в случае его болезни

Работнику должны автоматически продлить отпуск, если во время него он заболел и оформил больничный, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T02:23:00+03:00

2025-01-16T02:23:00+03:00

2025-01-16T02:23:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Работнику должны автоматически продлить отпуск, если во время него он заболел и оформил больничный, рассказала РИА Новости член комитета ГД по соцполитике Екатерина Стенякина. "Работнику продлят отпуск, если во время него он был на больничном", - сказала Стенякина. В том случае, если сотрудник заболел в ежегодном оплачиваемом отпуске, лучше взять больничный, тогда отдых можно будет продлить или перенести на другое время, пояснила депутат ГД. "Чтобы добавить дни, достаточно устно предупредить работодателя, что вы ушли на больничный. Листок нетрудоспособности передавать тоже не нужно — о нём в организацию сообщит Соцфонд", - уточнила Стенякина. По ее словам, в соответствии с Трудовым кодексом отказать в продлении или переносе отпуска из-за больничного гражданам не могут. Пособие по временной нетрудоспособности будет выплачено в любом случае. "При переносе отпускные возвращать не нужно — их пересчитают и учтут в будущей выплате зарплаты", - заключила Стенякина.

https://ria.ru/20241220/uvolnenie-1990297357.html

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