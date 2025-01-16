Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей - РИА Новости, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 16.01.2025 (обновлено: 10:15 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/gosduma-1993930179.html
В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей
В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей - РИА Новости, 16.01.2025
В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей
Депутаты ГД от разных фракций внесут 16 января в Госдуму законопроект о повышении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T00:09:00+03:00
2025-01-16T10:15:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
социальный навигатор
детские вопросы
год семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутаты ГД от разных фракций внесут 16 января в Госдуму законопроект о повышении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч рублей, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время получить остаток маткапитала можно только в случае, если его размер не превышает 10 тысяч рублей. "Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которым остаток средств материнского (семейного) капитала, который семьи, имеющие детей, вправе получить в виде единовременной выплаты, увеличивается с 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы законопроекта отмечают, что учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности, нужно увеличить остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты. "​Принятие предлагаемого законопроекта позволит материально поддержать большее количество семей с детьми", - заключается в пояснительной записке. Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал журналистам о подготовке данного законопроекта, инициатором которого он является.
https://ria.ru/20241231/pensii-1992120627.html
https://ria.ru/20250114/gosduma-1993656884.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, детские вопросы, год семьи
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, Социальный навигатор, Детские вопросы, Год семьи
В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей

Депутаты ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутаты ГД от разных фракций внесут 16 января в Госдуму законопроект о повышении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч рублей, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
В настоящее время получить остаток маткапитала можно только в случае, если его размер не превышает 10 тысяч рублей.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
В ГД рассказали, как вырастут социальные пенсии в России в 2025 году
31 декабря 2024, 02:17
"Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которым остаток средств материнского (семейного) капитала, который семьи, имеющие детей, вправе получить в виде единовременной выплаты, увеличивается с 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта отмечают, что учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности, нужно увеличить остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты.
"​Принятие предлагаемого законопроекта позволит материально поддержать большее количество семей с детьми", - заключается в пояснительной записке.
Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал журналистам о подготовке данного законопроекта, инициатором которого он является.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Госдума в I чтении приняла законопроект о продлении программы маткапитала
14 января, 14:17
 
ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПРСоциальный навигаторДетские вопросыГод семьи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала