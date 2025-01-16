https://ria.ru/20250116/gosduma-1993930179.html

В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей

В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей - РИА Новости, 16.01.2025

В ГД предложат повысить выплаты остатка маткапитала до 20 тысяч рублей

Депутаты ГД от разных фракций внесут 16 января в Госдуму законопроект о повышении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T00:09:00+03:00

2025-01-16T00:09:00+03:00

2025-01-16T10:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутаты ГД от разных фракций внесут 16 января в Госдуму законопроект о повышении суммы единовременной выплаты остатка средств материнского капитала до 20 тысяч рублей, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. В настоящее время получить остаток маткапитала можно только в случае, если его размер не превышает 10 тысяч рублей. "Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которым остаток средств материнского (семейного) капитала, который семьи, имеющие детей, вправе получить в виде единовременной выплаты, увеличивается с 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы законопроекта отмечают, что учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности, нужно увеличить остаток средств материнского капитала, который может быть выдан в виде единовременной выплаты. "​Принятие предлагаемого законопроекта позволит материально поддержать большее количество семей с детьми", - заключается в пояснительной записке. Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал журналистам о подготовке данного законопроекта, инициатором которого он является.

https://ria.ru/20241231/pensii-1992120627.html

https://ria.ru/20250114/gosduma-1993656884.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, социальный навигатор, детские вопросы, год семьи