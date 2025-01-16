https://ria.ru/20250116/gory-1994053645.html

Румынские спасатели ищут в горах сбежавших от мобилизации украинцев

Румынские спасатели ищут в горах сбежавших от мобилизации украинцев - РИА Новости, 16.01.2025

Румынские спасатели ищут в горах сбежавших от мобилизации украинцев

Румынские спасатели проводят операцию, чтобы найти двух сбежавших с Украины от мобилизации мужчин, которые уже несколько дней находятся в горах, сообщила в... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T18:19:00+03:00

2025-01-16T18:19:00+03:00

2025-01-16T18:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 янв - РИА Новости. Румынские спасатели проводят операцию, чтобы найти двух сбежавших с Украины от мобилизации мужчин, которые уже несколько дней находятся в горах, сообщила в четверг пресс-служба горно-спасательной службы уезда Марамуреш. "Горно-спасательная служба Salvamont Maramures уезда Марамуреш сегодня утром начала операцию по спасению двух граждан Украины в горах Марамуреш, которые сообщили о себе родственникам в Германии и попросили вызвать службу 112 в Румынии, поскольку сами не могли двигаться и были истощены после нескольких дней в горах в холоде, без еды и жидкости", - говорится в сообщении, размещенном на странице службы в соцсети Facebook*. Спасатели отметили, что у них нет точного местонахождения украинцев, есть лишь смутные сведения о месте, через которое они проникли в Румынию. Поиски в первой половине дня не увенчались успехом. К поисковой группе спасателей присоединились сотрудники Пограничной полиции Румынии. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250116/poroshenko-1993981704.html

https://ria.ru/20250107/ukraina-1992746579.html

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в мире, украина, румыния, германия, владимир зеленский