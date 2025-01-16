https://ria.ru/20250116/gorlovka-1993997135.html

В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали два человека

В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 16.01.2025

В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали два человека

Два мирных жителя ранены в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинских войск, сообщил в четверг мэр города... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T13:52:00+03:00

2025-01-16T13:52:00+03:00

2025-01-16T13:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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стирол

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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских террористов в посёлке Куйбышево ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 12.25 и 12.50 мск украинские беспилотники сбросили взрывоопасные предметы в Калининском и Никитовском районах Горловки. Кроме того, по данным управления, с 06.00 до 10.40 ВСУ обстреляли Никитовский район города с применением беспилотника и выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250115/gorlovka-1993845171.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол