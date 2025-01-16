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В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 16.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 16.01.2025
https://ria.ru/20250116/gorlovka-1993997135.html
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали два человека
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 16.01.2025
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали два человека
Два мирных жителя ранены в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинских войск, сообщил в четверг мэр города... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T13:52:00+03:00
2025-01-16T13:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских террористов в посёлке Куйбышево ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 12.25 и 12.50 мск украинские беспилотники сбросили взрывоопасные предметы в Калининском и Никитовском районах Горловки. Кроме того, по данным управления, с 06.00 до 10.40 ВСУ обстреляли Никитовский район города с применением беспилотника и выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250115/gorlovka-1993845171.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
В Горловке при атаке беспилотника ВСУ пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА ВСУ в Горловке

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 янв – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке Донецкой народной республики в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата украинских террористов в посёлке Куйбышево ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.
Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в 12.25 и 12.50 мск украинские беспилотники сбросили взрывоопасные предметы в Калининском и Никитовском районах Горловки.
Кроме того, по данным управления, с 06.00 до 10.40 ВСУ обстреляли Никитовский район города с применением беспилотника и выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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