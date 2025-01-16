https://ria.ru/20250116/gladkov-1993963772.html

Гладков рассказал о поддержке белгородцев, потерявших жилье из-за атак ВСУ

Гладков рассказал о поддержке белгородцев, потерявших жилье из-за атак ВСУ - РИА Новости, 16.01.2025

Гладков рассказал о поддержке белгородцев, потерявших жилье из-за атак ВСУ

Почти 940 семей в Белгородской области, чье жилье оказалось разрушенным в результате атак украинских войск, а также те, кто отселен из закрытых населенных... РИА Новости, 16.01.2025

2025-01-16T10:26:00+03:00

2025-01-16T10:26:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 16 янв – РИА Новости. Почти 940 семей в Белгородской области, чье жилье оказалось разрушенным в результате атак украинских войск, а также те, кто отселен из закрытых населенных пунктов, получат господдержку, ожидается выделение почти 5 миллиардов рублей из федерального бюджета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сегодня ждём решение правительства РФ о выделении почти 5 миллиардов рублей на строительство и приобретение жилья пострадавшим жителям Белгородской области", - приводятся слова Гладкова в сообщении пресс-службы правительства региона. Глава региона отметил, что на эти средства окажут государственную поддержку 936 семьям, чье жилье оказалось полностью разрушено из-за атак со стороны ВСУ, и тем, кто сейчас отселен из закрытых населенных пунктов. "Как только получим деньги, сразу же начнем перечислять их на открытые счета пострадавших семей. Понимаю, что все жители ждут государственной помощи. Будем делать все это максимально быстро", — отметил Гладков. Ранее глава региона подчеркивал, что в 2025 году работа по предоставлению мер господдержки пострадавшим от обстрелов жителям Белгородской области продолжится в полном объеме. За 2024 год единовременные выплаты за частично или полностью утраченное имущество получили порядка 30 тысяч человек на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Также на конец прошлого года было выплачено 15,1 миллиарда рублей на приобретение жилья или перечисление средств на спецсчета более 2,5 тысячи семьям, утратившим своё жильё в результате обстрелов ВСУ. Параллельно идёт восстановление жилья там, где позволяет оперативная обстановка. Отмечается, что поддержку получат жители ряда населенных пунктов Белгородского, Краснояружского, Борисовского районов, Шебекинского, Грайворонского и Валуйского муниципальных округов.

https://ria.ru/20250114/ataka-1993659544.html

https://ria.ru/20250113/gladkov-1993448587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество