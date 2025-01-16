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Соглашение между ХАМАС и Израилем достигнуто, сообщил журналист Axios - РИА Новости, 16.01.2025
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19:41 16.01.2025 (обновлено: 19:54 16.01.2025)
https://ria.ru/20250116/gaza-1994069316.html
Соглашение между ХАМАС и Израилем достигнуто, сообщил журналист Axios
Соглашение между ХАМАС и Израилем достигнуто, сообщил журналист Axios - РИА Новости, 16.01.2025
Соглашение между ХАМАС и Израилем достигнуто, сообщил журналист Axios
Последние споры по сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников были разрешены, соглашение достигнуто, утверждает журналист портала Axios... РИА Новости, 16.01.2025
2025-01-16T19:41:00+03:00
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израиль
хамас
в мире
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Последние споры по сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников были разрешены, соглашение достигнуто, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник из США."Оставшиеся споры из-за сделки по заложникам и прекращению огня в Газе были разрешены, соглашение теперь достигнуто", - написал журналист в соцсети X.Ранее в четверг в канцелярии израильского премьера заявили, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все его детали.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250116/khamas-1993976148.html
https://ria.ru/20250116/konflikt-1915630213.html
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израиль, хамас, в мире, сша, катар
Израиль, ХАМАС, В мире, США, Катар
Соглашение между ХАМАС и Израилем достигнуто, сообщил журналист Axios

Журналист Барак Равид: соглашение о прекращении огня в Газе достигнуто

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Последние споры по сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников были разрешены, соглашение достигнуто, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник из США.
"Оставшиеся споры из-за сделки по заложникам и прекращению огня в Газе были разрешены, соглашение теперь достигнуто", - написал журналист в соцсети X.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Востоковед прокомментировал сделку Израиля и ХАМАС
Вчера, 11:40
Ранее в четверг в канцелярии израильского премьера заявили, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все его детали.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Вчера, 19:55
 
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